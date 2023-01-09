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Çocuk Üniversite’nin Ön Kayıtları Başladı

Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde eğitim veren akademisyenlerin, Esenyurtlu çocukları geleceğe hazırlayacağı Çocuk Üniversitesi’nin ön kayıtları başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un projeleri arasında yer alan ve Türkiye’de model olacak olan üniversitenin kayıtları 13 Ocak’a kadar devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ocak 2023 Pazartesi 10:00
Çocuk Üniversite’nin Ön Kayıtları Başladı
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Esenyurtlu çocukları bilime ve sanata yönlendirmek, ilgi duydukları ya da yetenekli oldukları alanlarda donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi, ön kayıtlarını almaya başladı. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri bu üniversitede sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici aktivitelerle dolu bilimsel programlarda eğitim alacak. Fen, Matematik, Geometri, Temel Mühendislik, İşletme ve Ekonomi, Felsefe, Sosyoloji ve Antropoloji, Psikoloji, Uygarlık Tarihi ve Kültürler, Edebiyat, Hukuk derslerinin yanı sıra Yapay Zekâ, Uzay Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Robot Atölyesi, Drone Atölyesi, Enerji Üretimi, Fotoğrafçılık, Tiyatro, Sinema Atölyesi ve Duygusal ve Psikolojik Gelişim eğitimleri de verilecek.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Çocuk Üniversitesi’nin ön kayıtları Sürekli Eğitim Merkezi’ne yapılacak. Kayıtlarla ilgili detaylı bilgi, merkezin 0212 699 64 36 numaralı telefonu aranarak alınabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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