Çocuk Üniversite’nin Ön Kayıtları Başladı

Esenyurtlu çocukları bilime ve sanata yönlendirmek, ilgi duydukları ya da yetenekli oldukları alanlarda donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi, ön kayıtlarını almaya başladı. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri bu üniversitede sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici aktivitelerle dolu bilimsel programlarda eğitim alacak. Fen, Matematik, Geometri, Temel Mühendislik, İşletme ve Ekonomi, Felsefe, Sosyoloji ve Antropoloji, Psikoloji, Uygarlık Tarihi ve Kültürler, Edebiyat, Hukuk derslerinin yanı sıra Yapay Zekâ, Uzay Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Robot Atölyesi, Drone Atölyesi, Enerji Üretimi, Fotoğrafçılık, Tiyatro, Sinema Atölyesi ve Duygusal ve Psikolojik Gelişim eğitimleri de verilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Çocuk Üniversitesi’nin ön kayıtları Sürekli Eğitim Merkezi’ne yapılacak. Kayıtlarla ilgili detaylı bilgi, merkezin 0212 699 64 36 numaralı telefonu aranarak alınabilecek.