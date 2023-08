Ceylan Ertem Esenyurtlulara unutulmaz bir akşam yaşattı

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde Esenyurtlular sanata ve eğlenceye doydu. 40 ülkeden 500 müzisyen, dansçı ve zanaatkârın katıldığı festivalde misafir grupların dans gösterilerinin ardından sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı. Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen etkinlikte, müzikseverlere muhteşem bir akşam yaşatan Ertem’in şarkılarını binlerce Esenyurtlu hep bir ağızdan söyledi. Festivale katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertem’e günün anısına hediye vererek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner -Esenyurt - İstanbul

“Yüreği sevgi dolu insanlarız”



Festivalde konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Esenyurt'un algısıyla burada gördüğünüz şey aynı değil. Biz iyi insanlarız. Her ne kadar bizim imajımızı bozmaya çalışıyor olsalar da biz yüreği sevgi dolu, birlikte yaşama duygusuna tutunmuş güzel insanlarız. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok farklı yerinden gelen insanlar var. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul edip barış, kardeşlik, huzur içinde hep beraber yaşayacağız. Bu güzelliklerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte daha güzel şeyleri beraber yapacağız” ifadelerini kullandı.



“Böyle güzel festivallerde buluşacağız”



Festivalin Esenyurt’ta uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulunan Ceylan Ertem şöyle konuştu: “Müzik her zaman gerekli, her zaman şifa. Müzik; ninni, ağıt, isyan, başkaldırıdır. Ne yazık ki bu Türkiye’de unutuluyor. Yüzlerce konser yasaklandı. Ama ne yapacağız; böyle güzel festivallerde buluşacağız. Müthiş gençler dans gösterilerini yapıyorlar şimdi. Onlara da baktım. Dans etmeyi, birlikte şarkı söylemeyi çok umut verici buluyorum.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)