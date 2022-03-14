Çanakkale Şehitleri Tiyatral Gösteriyle Anılacak

On binlerce şehit ve gazinin vatan topraklarını kahramanca müdafaa etmesinin ardından ulaşılan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü için kısa bir süre kaldı. Bu yıl, zaferin kutlanması için çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Çanakkale Şehitleri gururla anılacak. Esenyurt Belediyesi, Şehit Erol Olçok Merkezi’nde “57. Alay Sancağı Çanakkale Geçilmez!” aldı tiyatral halk oyunları gösterisiyle sancak hikâyesini anlatacak. Savaşta Yarbay Mustafa Kemal Atatürk’ün "Size ölmeyi emrediyorum!" sözüyle canlarını ortaya koyan 57. Alay'ın kahramanlıklarını anlatan özel program, 14 Mart Pazartesi saat 20.00’de başlayacak. Esenyurtlular, birlik ve beraberlik ruhuyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Çanakkale şehitlerini anarak 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni bir kez daha kutlayacak.