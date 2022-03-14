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Çanakkale Şehitleri Tiyatral Gösteriyle Anılacak

Esenyurt Belediyesi, Çanakkale Savaşı'nda Yarbay Mustafa Kemal'in "Size ölmeyi emrediyorum!" sözüyle canlarını ortaya koyan 57. Alay'ın kahramanlıklarını tiyatral halk oyunları gösterisiyle anlatacak. Esenyurtlular, 14 Mart’ta Şehit Erol Olçok Merkezi’nde yapılacak olan gösteriyle Çanakkale Zaferi’ni kutlayarak şehitlerimizi bir kez daha anacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mart 2022 Pazartesi 09:25
Çanakkale Şehitleri Tiyatral Gösteriyle Anılacak
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On binlerce şehit ve gazinin vatan topraklarını kahramanca müdafaa etmesinin ardından ulaşılan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü için kısa bir süre kaldı. Bu yıl, zaferin kutlanması için çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Çanakkale Şehitleri gururla anılacak. Esenyurt Belediyesi, Şehit Erol Olçok Merkezi’nde “57. Alay Sancağı Çanakkale Geçilmez!” aldı tiyatral halk oyunları gösterisiyle sancak hikâyesini anlatacak. Savaşta Yarbay Mustafa Kemal Atatürk’ün "Size ölmeyi emrediyorum!" sözüyle canlarını ortaya koyan 57. Alay'ın kahramanlıklarını anlatan özel program, 14 Mart Pazartesi saat 20.00’de başlayacak.  Esenyurtlular, birlik ve beraberlik ruhuyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Çanakkale şehitlerini anarak 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni bir kez daha kutlayacak.

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