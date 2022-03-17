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Çanakkale Kahramanları Esenyurt’ta Anıldı Başkan Bozkurt Da Sahne Aldı

Esenyurt Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı anısına anlamlı bir program düzenledi. “57. Alay Sancağı Çanakkale Geçilmez!” isimli tiyatral halk oyunuyla, Çanakkale Savaşı’nda canlarını ortaya koyan 57. Alay’ın kahramanlıkları anlatıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan gösteride, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da rol aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mart 2022 Perşembe 09:37
Çanakkale Kahramanları Esenyurt’ta Anıldı Başkan Bozkurt Da Sahne Aldı
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Esenyurt Belediyesi, Çanakkale Savaşı'nda Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!" sözüyle canlarını ortaya koyan 57. Alay'ın kahramanlıklarının anlatıldığı tiyatral halk oyunları gösterisiyle Esenyurtlulara unutulmaz anlar yaşattı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatral halk oyununda, on binlerce şehit ve gazinin vatan topraklarını müdafaa etmek için Çanakkale’de verdiği seferberlik gözler önüne serildi. Zaferin 107. yılında, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından, memleketin her köşesinde mücadelenin hissedildiği tarihi anlar sergilendi. Duygu dolu anların yaşandığı oyunun sürprizi ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un asker kostümü ile sahne alması oldu. İlginin yoğun olduğu anlamlı geceye Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Ali Susuz, Veysel Bal ve Hayrettin Babahan, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hakan Akkuş, DP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Atmaca, CHP Meclis Üyeleri, Esenyurt Muharip Gaziler Derneği Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BU ZAFER TOPLA TÜFEKLE DEĞİL, BİRLİK VE BERABERLİKLE KAZANILDI”

Zaferin 107. yılında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: “Biz çok değerli bir coğrafyada yaşıyoruz. Geçmişinde büyük birlikler, beraberlikler, büyük mücadeleler taşıyan, güzellikler taşıyan bir coğrafya. Çanakkale Zaferi de bu farklılığın, birlikte olmanın sonucunda oluşan büyük bir zafer. Çok büyük güçlere karşı, küçük topluluklarla büyük zaferler elde edilmiş bir savaş ve buradan galip çıktık. Bu aslında çoğunlukla yanlış biliniyor, Çanakkale Zaferi, 1. Dünya Savaşı içinde aslında bizim aldığımız tek büyük zafer. Bu anlamıyla da çok önemli. Bu zaferi topla tüfekle değil; insanların yüreği, birliği, beraberliği ve inancıyla; kendilerini siper ederek almışlar. Bunları hatırlamamız lazım. Hatırlamamız lazım ki hangi toprakların üzerinde, kimlerin kanının üzerinde, hangi emeklerin üzerinde durduğumuzu asla unutmayalım. Bugün yaşadığımız küçük sorunları büyüterek ürettiğimiz büyük sorunları da ancak böyle giderebiliriz diye düşünüyorum” dedi.

“SAHNEDE DUYGULARI ANLATMAK FARKLI BİR HEYECAN”

Çanakkale Zaferi anısına hazırlanan gösteride rol alması üzerine hislerini paylaşan Başkan Bozkurt: “O an aklıma ne geldiyse onu söyledim. Çok keyifli bir andı ama hakikaten tiyatro zormuş, sahnede duyguları anlatmak, insanlara seslenmek farklı bir heyecan. Benim için güzel bir andı” ifadelerini kullandı. Gösteriyi çok beğendiğini belirten Bozkurt, çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

“İZLERKEN ONUR DUYDUM”

Gösteriyi izlerken çok duygulandığını söyleyen Dilek Kaya: “Gururluyum, izlerken çok onur duydum. Anlatılmaz duygular içerisindeyim. Şehitlerimizi andık, hepsine rahmet diliyorum” şeklinde konuştu. Çalışmanın amacına en uygun şekilde yapıldığını belirten Gökmen Uygun ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Yunus Balta Kültür Merkezi’nde halk oyunları kursuna giden ve gösteride yer alan Canan Kamiloğlu: “Bu harika projelerin devamını diliyorum” dedi. Ayrıca annesini izlemeye gelen ve bir genç olarak gösteriyi gururla izlediğini vurgulayan Ezgi Kamiloğlu: “Ağlayacak dereceye geldim, böyle bir performans sergilendiği için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“ ‘ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!’ HİSSİYATINI ÇOK GÜZEL VERDİLER”

Hislere tercüman bir gece olduğunun altını çizen Nuray Üstündağ: “Çok coşkuluydu, çok güzeldi. Esenyurt Belediyesi mükemmel bir organizasyon hazırlamış. ‘Çanakkale Geçilmez!’ hissiyatını çok güzel verdiler. Esenyurt Belediyesi’ne ve Sayın Kemal Deniz Bozkurt’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un gösterdiği performans ile gururlandıklarını söyleyen Dilan Turan: “Her zamanki gibi çok güzel bir organizasyondu. Hem duygulandık hem eğlendik” şeklinde konuştu.

Heyecanını ve gururunu dile getiren Pınar Avşar: “Kültürümüzü geçmişten günümüze yansıtan kusursuz bir programdı. Salon doldu taştı, bunu görmek çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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