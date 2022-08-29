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Büyük Zafer'in 100. Yılında Ceza'dan Unutulmaz Konser

Esenyurt Belediyesi, Büyük Taarruz’un 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde ünlü Rap Sanatçısı Ceza’yı Esenyurtlularla buluşturdu. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde unutulmaz anlar yaşandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:44
Büyük Zafer'in 100. Yılında Ceza'dan Unutulmaz Konser
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*Ceza,Esenyurt’ta ilk kez konser verdi

Ünlü Rap Sanatçısı Ceza, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, her yaştan müziksever saatler öncesinde konser alanını doldurdu. İlçede ilk kez sahne alan Ceza’nın sahneye çıkmasıyla birlikte kalabalık, bir anda coşkuya büründü. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.Vatandaşlar da hep bir ağızdan Ceza’nın şarkılarına eşlik etti. CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı konserde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, binlerce vatandaşa unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçıya çiçek takdim etti.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİ ESENYURT’TAN BAŞLATALIM”

Sahnede Esenyurtlulara seslenen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Büyük Taarruz’un önemini vurgulayarak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Başkan Bozkurt, “Atatürk’ün komite ettiği Büyük Taarruz’un 100’üncü yılını kutluyoruz. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Atatürk ve silah arkadaşları canlarını ortaya koyarcasına bu ülkenin varlığı için büyük bir savaşa girdiler. Bunu asla unutmamamız lazım, zira sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yaşayan insanların geleceği için değil, aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu Orta Doğu, Kafkasya, Trakya, Rumeli; yani bütün coğrafya için çok önemlidir. Ne yaparsak yapalım, hangi toprakların üzerinde olduğumuzu asla unutmamamız lazım. Bu ülkenin birliğini ve beraberliğini sağlamak için de bu ülkede kim yaşıyorsa el ele tutuşmamız lazım. Bunun başlangıcını Esenyurt’tan yapalım mı? Esenyurtlu olmak ayrıcalıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak ayrıcalıktır. Bunu, insan olduğumuzu unutmadan yaşadığımız sürece böylece kabul edebiliriz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını ortaya koyan bütün silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

CEZA: DÜNYANIN EN GÜZEL MANZARASINA BAKIYORUM

Meydanda kendisini izleyen binlerce vatandaşa seslenirken,“Dünyanın en güzel manzarasına bakıyorum” diyen ünlü Rap Sanatçısı Ceza şöyle konuştu: “Bu vesileyle burada olmaktan ve bu özel günü sizinle paylaşmaktan gerçekten şeref duydum. Bizler burada birer elçiyiz, gurbetçiyiz ama sizler Ata’mızın bize hediye ettiği bu Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olacaksınız. Sizlere güveniyorum ve sizleri çok seviyorum.”

BU GECE ÇOK EĞLENDİK

Konserde doyasıya eğlenen Esenyurtlular, Ceza’nın ilk kez Esenyurt’ta sahne almasını sağlayan Başkan Bozkurt’a teşekkür etti. “8 yaşından beri Ceza dinliyorum” diyen Doğukan Tekin, “Konserine hep gitmek istiyordum ama pahalı olduğu için gidemiyordum. Başkanımız sağ olsun halletti. Çok güzeldi” diye konuştu. Konsere katılan Nazlı Demir ise “Konser çok iyi geçti. Eskiden Esenyurt’ta böyle konserler olmuyordu. Yeni olunca daha iyi olmaya başladı. Bu gece çok eğlendik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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