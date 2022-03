Büyük Halk Ozanı Âşık Veysel Esenyurt’ta Anıldı

Esenyurt Belediyesi, kırk dokuz yıl önce aramızdan ayrılan büyük halk ozanımız Âşık Veysel Şatıroğlu’nu andı. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma, Âşık Veysel’in hayatını anlatan kısa film ile başladı. Ozanlık geleneğin​in derinden hissedildiği gecede Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Cengiz Özkan, Âşık Veysel’in türkülerini Esenyurtlularla birlikte seslendirdi. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan anma etkinliğine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Veysel Bal ve Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Kadın Kolları Başkanı Emine Polat, CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş, Esenyurt Sivaslılar Derneği Başkanı Ünsal Akkaya, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“HEP BERABER TÜRKİYE’YİZ”

Türkiye coğrafyasındaki her değerin anılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Başkan Bozkurt: “Ozanlar, bizlerin yaşadığı, hissettiği ama belki de tarifleyemediği birçok şeyi yine bizlere anlatıyor. Bir Âşık Veysel, dünyanın başka bir yerinde yoktur diye düşünüyorum. Biz, görev süremiz boyunca bu coğrafyaya ait ne varsa hepsini anacağız. Hepsi bizim değerlerimiz, onlarla beraber Türkiye’yiz, hep beraber Türkiye’yiz. Barış, kardeşlik ve huzur içinde bu coğrafyada her sesin, her inancın, her kimliğin kendini özgürce ifade etmesi için elimizden geleni yapacağız. Anadolu coğrafyasının her bir yerinde ayrı bir güzellik var. Her bir yeri farklı tonda, farklı renkte, farklı nitelikte güzellikler gösteriyor. Âşık Veysel bu coğrafyanın en önemli değerlerinden bir tanesi. Bütün olumsuzluklara rağmen yüreğinden gelen o sevgiyi etrafa saçan bir ozanımız. Ona sahip çıkmak, onu anmak hepimizin görevi. Onlara sahip çıkmadan kendimizi var etmemiz mümkün değil. Görevde olduğumuz sürece bu coğrafyanın her bölgesindeki ozanlığa ayrı ayrı sahip çıkacağız. Âşık Veysel’in yeri ayrı, gözündeki sıkıntıya rağmen yüreğindeki o güzelliği etrafa saçabilmiş. Çok az insan bunu başarabilir. Düşünün ki kendisini terk eden karısının ayakkabısına mağdur olmasın diye para bırakan koca yürekli bir ozanımız. Keşke hepimizin yüreği onun kadar büyük olsa. Bu çok değerli insanları anmak da bizim görevimiz” şeklinde konuştu.

“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DİLİMİZİN DÖNDÜĞÜNCE BÜYÜK USTAMIZI ANLATMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Âşık Veysel’i anma gecesinde büyük ozanın şarkılarını seslendirerek Esenyurtlulara duygu dolu anlar yaşatan Türk Halk Müziği Sanatçısı Cengiz Özkan: “Öncelikle davetleri için Esenyurt Belediyesi’ne, Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce büyük ustamızı anlatmaya çalışacağız. Sizlere de teşekkür ediyoruz, hepinizin ayağına sağlık. Bu gecenizi büyük ozanımıza ayırıp geldiğiniz için hoş geldiniz sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı.

“UMARIM BÖYLE ETKİNLİKLER SÜREKLİ OLUR”

Bir vatandaş olarak çok anlamlı ve unutulmaz bir gece yaşadığını ifade eden Duygu Erdağı: “Çok güzel bir geceydi. Sanatçımız Cengiz Özkan’a, bize böyle bir gece yaşattığı için teşekkür ederiz. Umarım böyle etkinlikler sürekli olur. Ayrıca Belediye Başkanımıza da bize böyle etkinlikleri düzenlediği için teşekkür ederiz” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un ilçeye önemli katkılar yaptığının altını çizen Yener Özdemir ise: “Kemal Bey’in Esenyurt’a gerçekten güzel katkıları oluyor. Çok iyi çalışmaları ve projeleri var. Ülkemizde iz bırakan sanatçılarımız her zaman anılıyor. Âşık Veysel çok değerli ve sevdiğimiz bir ozanımız” diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Anma gecesine birlikte gelen Turan ve Fadime Sarıkaya çifti: “Âşık Veysel dünyanın ve Türkiye’nin tanıdığı bir ozan. Program çok güzeldi. Özellikle sanatçılarımızla bizi buluşturduğu için Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Sanatçımız Cengiz Özkan’ın da sesine, yüreğine sağlık” şeklinde konuştu.

Program sonunda Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, tarzı ve sesiyle beğeni toplayan sanatçı Cengiz Özkan’a çiçek takdim ederek Esenyurtlulara yaşattığı anlamlı gece için teşekkür etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)