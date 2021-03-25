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Bulgaristan Konsolosundan Başkan Bozkurt'a Ziyaret

Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Atanas Atanasov, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u makamında ziyaret ederek, Bulgaristan'da yapılacak genel seçimlerde Esenyurt’ta yaşayan çifte vatandaşlar için kurulacak sandıklarla ilgili görüşmelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mart 2021 Perşembe 09:11
Bulgaristan Konsolosundan Başkan Bozkurt'a Ziyaret
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Atanas Atanasov’u makamında ağırladı. İkili, 4 Nisan Pazar günü Bulgaristan'da yapılacak genel seçimler için Esenyurt’ta kurulacak sandıklarla ilgili görüşmelerde bulundu. Atanasov ayrıca, Başkan Bozkurt’tan ilçede oy kullanacak çifte vatandaşlar için Esenyurt Kıraç’ta kurulacak sandıklarla ilgili belediyenin, çevre temizliği ve diğer hizmetleri hakkında bilgi aldı.​

Son Güncelleme: 25.03.2021 09:46
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