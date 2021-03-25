Bulgaristan Konsolosundan Başkan Bozkurt'a Ziyaret

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Atanas Atanasov’u makamında ağırladı. İkili, 4 Nisan Pazar günü Bulgaristan'da yapılacak genel seçimler için Esenyurt’ta kurulacak sandıklarla ilgili görüşmelerde bulundu. Atanasov ayrıca, Başkan Bozkurt’tan ilçede oy kullanacak çifte vatandaşlar için Esenyurt Kıraç’ta kurulacak sandıklarla ilgili belediyenin, çevre temizliği ve diğer hizmetleri hakkında bilgi aldı.​