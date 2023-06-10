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Bu Şenlik Yaz Akşamlarını Renklendirecek

Esenyurt’ta ilki gerçekleştirilen ‘Mahallede Şenlik Var’ etkinliğinde 7’den 70’e tüm vatandaşlar eğlence dolu bir akşam geçirdi. Şenlikte vatandaşlarla bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, hizmetlerini anlatarak, vatandaşlar ile sohbet etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Haziran 2023 Cumartesi 16:59
Bu Şenlik Yaz Akşamlarını Renklendirecek
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Esenyurt Belediyesi’nin yaz akşamlarına renk katmak amacıyla düzenlediği “Mahallede Şenlik Var” etkinliğinin ilki gerçekleşti. Gencinden yaşlısına kadar her yaş grubunu bir araya getiren ve ortak bir coşkuda buluşturan şenlikte; sihirbaz, jonklör ve animasyon ekibi keyifli gösteriler sunarken, büyükler için de konser düzenlendi. Şenliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da vatandaşlara hizmetlerini anlatmanın yanı sıra onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Şenliğin coşkusu tüm mahallelere yayılacak

Yaz ayları boyunca farklı mahallelerde düzenlenecek şenlik, ilk gününde vatandaşların ilgi odağı oldu. Çok sayıda kişinin katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca alanda kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri standında, gönüllü olmak isteyenler form doldururken Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) standı ise de iş arayan vatandaşlara destek sağlandı.

“Hayatın zorluklarına karşı birlikte direneceğiz”

Yaptığı konuşmada Esenyurt’un mutluluk şehrine dönüşeceğini söyleyen Başkan Bozkurt, ‘Mahallede Şenlik Var’ bizim uzun süredir düşündüğümüz bir çalışmaydı. Pandemiden dolayı aksadı. Buradaki amacımız; mahallelerde vatandaşlarımızla bir araya gelmek, buluşmak, onlarla sorunlarımızı konuşmak, bugüne kadar neler yaptık, bundan sonra Esenyurt ile ilgili neler planlıyoruz bunları paylaşmaktır. Hayatın zorluklarına karşı birlikte direneceğiz. El ele verip birbirimize destek vererek devam edeceğiz. Esenyurt’u umudun şehri olmaktan çıkarıp mutluluk şehrine dönüştüreceğiz.” dedi.

“Bu kadar çalışmanın yapıldığını bilmiyorduk”

Mahalle kültürünün yaşatılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Emel Kartal şöyle konuştu: “Çocuklarımızın mahalle kültürünü öğrenmesi bizim açımızdan çok önemliydi. Bu tür etkinlikler devam ederse çok mutlu olacağız. Bu kadar etkinlik ve çalışmanın yapıldığını bilmiyorduk. Sinevizyon gösterimini izlerken farkına vardık. Özel çocuklarımıza yapılan yatırımlar bizi çok mutlu etti. Bundan dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” İlkay Soykan ise şunları ekledi: “Verimli çalışmalar. Özellikle vatandaşla iç içe olunuyor. Hem de insanlar online ortamda çok fazla görüştüler artık yüz yüze daha çok görüşmeye başladılar. Ramazanda da bu etkinlikler çok yaygınlaşmıştı. Bu etkinlikleri çok olumlu buluyorum.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

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