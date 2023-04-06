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Bozkurt SMMM Üyeleri Ve Hukukçularla İftarda Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hukukçular ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik meslek grupları ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2023 Perşembe 16:51
Bozkurt SMMM Üyeleri Ve Hukukçularla İftarda Buluştu
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programları kapsamında hukukçular ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile buluştu. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa İstanbul Barosu Bölge Temsilcisi Av. Ertan Akbaba, SMMM İl Disiplin Üyesi Volkan Karakoç, Mali Müşavirler Derneği Başkanı Nedim Kaya, Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Halim Bursalı, Esenyurt Mali Müşavirler Oda Temsilcisi Serhat Karakoç, CHP Esenyurt ilçe Başkanı Hüseyin Ergin katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler okundu, dualar edilerek oruçlar açıldı.

“Birlik ve beraberliğimiz daim olsun”

Programa katılan avukatların 5 Nisan avukatlar gününü kutlayan Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Paramızı ve özgürlüğümüzü teslim ettiğimiz çok değerli meslektaşlar. İyi ki varsınız. Öncelikle 5 Nisan gününüzü kutluyorum. Umuyorum ki haksız tutuklulukların son bulduğu 5 Nisan olur. Bundan sonra toplumu daha özgürce temsil etme şansı buluruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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