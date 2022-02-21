Bozkurt: “hukuk tanımamak 2,2 milyar borcu yapmak mı, yoksa o borcu ödemek mi?”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt TGRT Haber’de Cem Küçük’ün canlı yayın konuğu oldu. Programda, Esenyurt’ta yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Bozkurt, Yeni Şafak gazetesinin hakkında yaptığı bir habere de yanıt verdi. Esenyurt Belediyesi’nin geçmiş döneme ait borçlarını ödemediğini ileri süren Yeni Şafak gazetesinin haksız bir şekilde kendilerini suçladığını belirten Başkan Bozkurt: “Biz göreve ilk geldiğimizde 2,2 milyar TL borç ve risk devraldık. Bu borcun oluşmasında tek bir milimetre katkımız yok. Tam tersi, ben ilçe başkanı iken bunun telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağını, doğru yönetilmediğini, bu işlerin daha sonra sistemi ciddi bir şekilde tıkayacağını onlarca kez anlattım” ifadelerini kullandı.

“14 AY BİR TANE FATURA KESMEMİŞLER”

Yeni Şafak gazetesinin, daha önce belediye ile iş yapan bir gruba bağlı olduğuna dikkat çeken Bozkurt, yapılan suçlamanın aksine ödemelerin belirli aralıklarla yapıldığını vurguladı: “Yeni Şafak gazetesi ‘Hukuk Tanımaz Başkanlar’ diye bizi yazmış. Hukuk tanımamak 2,2 milyar borcu yapmak mı, yoksa 2,2 milyar borcu peyderpey ödemek mi? İlgili beyefendilerin bir temizlik şirketi var. Bu temizlik şirketi daha önceden bize iş yapmış, 14 ay bir tane fatura kesmemiş. Seçimden hemen önce kesmişler, paraları da büyük oranda ödeniyor ama haksız yere bizi suçluyorlar.”