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Bozkurt: “Hedefimiz, Esenyurtluların Bir Arada Kardeşçe Yaşaması”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2022 mali yılı bütçesini planlamak için düzenlenen çalıştaya katıldı. İlçede katılımcı bütçenin daha önce yapılmadığını ifade eden Başkan Bozkurt, "Amacımız, herkesin bir diğeri ile eşit olduğu bir yapı kurmak" dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:31
Bozkurt: “Hedefimiz, Esenyurtluların Bir Arada Kardeşçe Yaşaması”
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Esenyurt Belediyesi’nin bütçesi, ilk kez vatandaşların katılımıyla planlanıyor. Belediye tarafından geçtiğimiz haftalarda, Esenyurtluların yaşadıkları kentin geleceğinde söz sahibi olabilmesi için anket çalışması başlatılmıştı. 2022 Mali Yılı Bütçesi’ni planlama sürecine vatandaşları da dahil eden Başkan Bozkurt, bu kez de Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde Kent Konseyi, Muhtarlar ve İl Dernekler Birliği ile bir araya geldi. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştaya, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri de katıldı.

“KATILIMCI BÜTÇE KAÇINILMAZDIR”

Katılımcı bütçenin kaçınılmaz olduğunu ve bu çalışmalar ile demokratik yönetim kültürüne katkı sunduklarını belirten Başkan Bozkurt, “Ana hedefimiz, Esenyurtluların bir arada kardeşçe yaşaması. Birbirini olduğu gibi kabul eden, kültürüyle, inancıyla, özüyle yaşayabildiği; hep beraber, bölünmez bütünlüğümüzü koruyarak ve herkesin bir diğeri ile eşit olduğu bir yapı kurmak” dedi ve şöyle devam etti: “Bunu sizlerle beraber yapılabileceğini biliyorum. Hepinizi tek tek tanıyorum. Hepiniz farklı inançtan, kökenden, geçmişten ve kültürden geldiniz ama aynı niyet ile yaşadığınızı biliyorum. Bunu burada başaracağımızdan yüzde yüz eminim. Bütün çalışmalarımız bu felsefede, bu çerçevede yürüyecek. Bizim hedefimiz, bu felsefeyi burada oturtmak.”

“BİRBİRİMİZİ ANLAYALIM”

İlçedeki vatandaşların temsilcisi olarak çalıştaya katılan muhtarlar, dernek yöneticileri ve kent konseyi üyelerine seslenen Başkan Bozkurt, birliğin, beraberliğin ve demokrasinin önemini vurguladı. Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Bu kenti istersek Türkiye'nin en mutlu şehri yapabiliriz. Herkes kendi alanında etkin ve onay almış seçimle gelmiş insanlar, dolayısıyla biz bu kentteki yanlışlıklardan sorumsuz değiliz. Eğer çevre kirliliği çok varsa, sadece Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevi değildir, aynı zamanda bu kirliliği yapan kişinin de sorumluluğudur. Birbirimizin sorumluluğunu taşıyalım, ancak böyle güvende olabiliriz. Biz tarih boyunca Amerika gibi ya da başka ülkeler gibi 50 yıllık 100 yıllık geçmişi olan bir coğrafya değiliz. On binlerce yıl Anadolu bizlere beşiklik etmiş, atalarımıza beşiklik etmiş. Biz onlarca, yüzlerce kültürün süzüntüleri ile yaşıyoruz. Bu çok değerli. Kendimize bir kere güvenelim, inanalım. Eğer bir İngiliz gelip burada İngilizce konuşurken, karşısında sevgi ile çakmak çakmak gözlerle bakıyorsak, bir Kürdün konuşmasına da tahammül edelim. Alevi inancı bu coğrafyanın gerçeğidir. Bir Sünni olarak söylüyorum: Hakikaten birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyimiz var. Yeter ki dinleyelim birbirimizi. Yapmamız gereken şey budur. Esenyurt'ta da bu işi yönetirken birbirimize tahammül göstererek yapmalıyız. Esenyurt'u Türkiye'nin en mutlu kenti yapma sorumluluğu hepimizin. En başta benim sorunum, bunu da yapacağız diye düşünüyorum. Geldiğiniz, katıldığınız için katkılarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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