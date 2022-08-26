Bozkurt: Başkalarının Canına Kastetmenize Müsaade Etmem

İstanbul’da meydana gelen aşırı yağış sonrası Esenyurt’ta Pınar ve Yeşilkent Mahallerindeki bodrum katlarında su baskınları oluştu. İlçede risk teşkil eden daireler, İstanbul Valiliği’nin 5 Ağustos’ta aldığı 'Selden zarar gören veya görebilecek yerlerdeki yapıların ıslah çalışması bitene kadar oturuma, ticari ve diğer amaçlarla kullanılma kapatılmalı, tapuya şerh düşülmelidir' kararı gereği polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Karara rağmen mühürlenen evinin mührünü kırıp kiraya vereceğini söyleyen İsmail Buyruk isimli vatandaşı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, uyararak, “Burayı kiraya vererek başkalarının canına kastetmenize müsaade etmem!” diye konuştu. Fakat bu durum bazı basın ve yayın organlarında gerçeği yansıtmayan bir biçimde: 'Evi su altında kalan daire sahibi ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arasında tartışma yaşandı'başlığıyla yer aldı.

“İSKİ çalışmayı bitirene kadar sabredin”

Haramidere ıslah çalışması bitene kadar vatandaşların sabretmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Burayı kiraya veriyorsun, başkasının canına kastediyorsun, ben buna müsaade etmem!Sen kendicanını,çocuğununcanınıdüşünmeyebilirsinama ben düşünmekzorundayım. Ben ilçe başkanı iken bunun kavgasını verdim. Bunu yapmayın, bu insanların başı belaya girecek diye bas bas bağırdım, o zaman kimse sesini çıkarmadı. Her yağmurda gelip diyorum ki 'Bakın arkadaşlar burayı kullanmayın! Çünkü kullanırsanız başınıza bela alırsınız. Bu riskli bir iştir, girmeyin bu işe. Zaten Valilik'te karar çıkardı. İSKİ çalışmayı bitirene kadar sabredin. İSKİ’deki mühendisler çalışma sonrası gerekli ölçümleri yapacak ve evet bu daireler oturuma açılabilir diyecekler. O zaman oturuma açıp açamayacağımıza bakacağız.”