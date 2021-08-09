Birçok Dilden Eserin Yer Aldığı ‘Fil Kütüphanesi’ Esenyurtta Açıldı

Esenyurt Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Save The Children Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Esenyurt Toplum Merkezi’nde, içerisinde birçok dilden eserin yer aldığı kütüphanenin açılışı yapıldı. Farklı dillerde aynı anlama gelen ‘Fil’ isminin verildiği kütüphaneye Esenyurt Belediyesi Eurodesk Temas Noktası tarafından kitap bağışı yapıldı. Gençlerin sosyal uyum sağlaması açısından tanışma ve kaynaşma etkinliğiyle başlayan açılışta gençler, bağışlanan kitapları gençler kategorilerine uygun bir şekilde raflara yerleştirdi. Etkinliğin sonunda ise gençler, bundan sonraki süreçte merkezde neler yapabileceklerine dair fikir alışverişinde bulundu.

“Gençlerin kaynaşmalarına katkı sağlıyoruz”

Açılan kütüphaneye Eurodesk Temas Noktası olarak destekte bulunduklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü personeli Yusuf Gündoğdu, “Eurodesk Temas Noktamızda gençlerle birlikte topladığımız kitapları Fil Kütüphanemize bağışladık. Kütüphanemizin ismi Fil, çünkü bu isim, birçok dilde aynı anlamı taşıyor ve ‘güçlü’ anlamına geliyor. Kütüphanemizde birçok dilden kitaplar yer alıyor. Vatandaşlarımız gelip kitaplarını alıp okuyabilirler. Aynı zamanda farklı farklı projelerde gençlerimizi buraya davet edip sosyal aktivitelerde bulunmalarına ve kaynaşmalarına katkı sağlıyoruz. Etkinliğimizde ise gençlerimiz başlı başına bir kütüphane kurdular. Kitapların diziliminden farklı farklı sınıflandırılmasına kadar birçok çalışma yapıldı” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)