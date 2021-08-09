banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1432.21
ALTIN
482.31
DOLAR
8.6547
STERLİN
11.9991
EURO
10.1739
Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu Kadar Bebeği de Etkiliyor
Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu...
Arı Zehri Nedir? Arı Zehrinin Faydaları Var Mı?
Son Dakika
Arı Zehri Nedir? Arı Zehrinin...
Dilek İmamoğlu Ve İstanbul Vakfı'nın Yardım Tırı Afet Bölgesinde
Dilek İmamoğlu Ve İstanbul Vakfı'nın...
Ulus Üretici Pazarı Hizmete Açıldı
Ulus Üretici Pazarı Hizmete Açıldı

Birçok Dilden Eserin Yer Aldığı ‘Fil Kütüphanesi’ Esenyurtta Açıldı

Esenyurt Belediyesi’nin Save The Children Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Esenyurt Toplum Merkezi’nde, birçok dilden eserin yer aldığı kütüphanenin açılışı gençlerin katıldığı etkinlikle gerçekleşti. Esenyurtlu gençlerin kitap bağışı yaptığı kütüphaneye, birçok dilde aynı anlama gelen ‘Fil’ adı verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:27
Birçok Dilden Eserin Yer Aldığı ‘Fil Kütüphanesi’ Esenyurtta Açıldı
banner171

Esenyurt Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Save The Children Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Esenyurt Toplum Merkezi’nde, içerisinde birçok dilden eserin yer aldığı kütüphanenin açılışı yapıldı. Farklı dillerde aynı anlama gelen ‘Fil’ isminin verildiği kütüphaneye Esenyurt Belediyesi Eurodesk Temas Noktası tarafından kitap bağışı yapıldı. Gençlerin sosyal uyum sağlaması açısından tanışma ve kaynaşma etkinliğiyle başlayan açılışta gençler, bağışlanan kitapları gençler kategorilerine uygun bir şekilde raflara yerleştirdi. Etkinliğin sonunda ise gençler, bundan sonraki süreçte merkezde neler yapabileceklerine dair fikir alışverişinde bulundu.

“Gençlerin kaynaşmalarına katkı sağlıyoruz”

Açılan kütüphaneye Eurodesk Temas Noktası olarak destekte bulunduklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü personeli Yusuf Gündoğdu, “Eurodesk Temas Noktamızda gençlerle birlikte topladığımız kitapları Fil Kütüphanemize bağışladık. Kütüphanemizin ismi Fil, çünkü bu isim, birçok dilde aynı anlamı taşıyor ve ‘güçlü’ anlamına geliyor. Kütüphanemizde birçok dilden kitaplar yer alıyor. Vatandaşlarımız gelip kitaplarını alıp okuyabilirler. Aynı zamanda farklı farklı projelerde gençlerimizi buraya davet edip sosyal aktivitelerde bulunmalarına ve kaynaşmalarına katkı sağlıyoruz. Etkinliğimizde ise gençlerimiz başlı başına bir kütüphane kurdular. Kitapların diziliminden farklı farklı sınıflandırılmasına kadar birçok çalışma yapıldı” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Bozkurt, Yeni Yapılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini İnceledi
Başkan Bozkurt, Yeni Yapılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini İnceledi
Atık İlaçlar Toplanarak İmha Edilecek
Atık İlaçlar Toplanarak İmha Edilecek
Esenyurt'ta Asfalt Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Esenyurt'ta Asfalt Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Esenyurt Belediyesi Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi
Esenyurt Belediyesi Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi
Esenyurt'ta Muharrem Ayı Öncesi Cemevleri Temizlendi
Esenyurt'ta Muharrem Ayı Öncesi Cemevleri Temizlendi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169