Beş Litre Atık Yağ Bir Litre Deterjana Dönüşüyor

Esenyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bitkisel atık yağların dönüşümü için yürüttüğü atık yağ toplama çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında başlatılan çalışmayla, lavaboya dökülmesi durumunda çevre kirliliği oluşturan atık yağlar toplanarak, vatandaşlara sıvı deterjan hediye ediliyor. Vatandaşların talebi üzerine adreslere giden ekipler, 5 litre atık yağ karşılığında 1 litre sıvı deterjan hediye ediyor.

SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İÇİN ATIK PİLLER TOPLANIYOR

Ekipler, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturan atık pilleri de topluyor. İlçe genelindeki okul, kamu binaları, muhtarlıklara atık pillerin biriktirilmesi için kutular koyan ekipler, vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi için el broşürleri de dağıtıyor.

Bitkisel atık yağları geri dönüşüm olarak değerlendirmek isteyen Esenyurtlular, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri yağları Esenyurt Belediyesi’nin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne verdikleri açık adresle kayıt oluşturabiliyorlar. Talepler doğrultusunda evlere giden ekipler, atık yağları alarak farklı alanlarda kullanılabilmesi için geri dönüşüm şantiyelerine götürüyor.