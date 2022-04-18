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Başkan Kemal Deniz Bozkurt, Kent Konseyi İle İftarda Bir Araya Geldi

Esenyurt Belediyesi, Ramazan’ın dokuzuncu gününde iftar sofrasında Esenyurt Kent Konseyi ile buluştu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un verdiği iftar yemeğinde, kent bilincini sağlamak için kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren Esenyurt Kent Konseyi ile bir araya gelindi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 09:58
Başkan Kemal Deniz Bozkurt, Kent Konseyi İle İftarda Bir Araya Geldi
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’ta kent bilincini sağlamak için kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren Esenyurt Kent Konseyi ile iftarda bir araya geldi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde verilen iftara CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Memleket Partisi İlçe Başkanı Tanju Karakuş, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Güneysu, Veysel Bal ve Hayrettin Babahan, Esenyurt Kent Konseyi üyeleri, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

“ORTAK SORUNLARDA BULUŞMAMIZ GEREKEN BİR AY”
 

Kent Konseyi üyeleriyle iftar sofrasında buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Bozkurt, “Ramazan ayı aslında bedenin bir kenara bırakıldığı, ruhun beslendiği bir ay. Çoğunlukla bunun farkında olmuyoruz. Bu ay, yoksulluğun, yokluğun ne demek olduğunu anlamak adına bizler için önemli bir fırsat. Aynı zamanda insan olarak ortak kaderle, ortak sorunlarda buluştuğumuz ve buluşmamız gereken bir ay. Bunu idrak ederek bu süreci geçirmemiz çok önemli” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN GELECEĞE UMUTLA BAKMASINI UMUYORUM”
 

Geleceğe umutla bakabilmek için eşitliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Bozkurt şöyle devam etti: "Umuyorum ki bu ay, birlik beraberliğe, dostluğa, farklılıkların bir arada durabilmesine, birbirimizi anlamaya, birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeye vesile olur. Hangi görüşten ve hangi inançtan olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun bir diğeriyle eşit düzeyde olduğunu anlamayı, bunu kabul etmeyi ve her şeyden önce de adaleti, hakça paylaşmayı, olmayanın da neleri hak ettiğinin fark edilmesini sağlamalıyız diye düşünüyorum. Bence çok önemli bir ülkede, çok önemli birikimlerin ardından bu ülkede yaşıyoruz. Bunu fark ettiğimizde birçok sorunu çözeriz diye düşünüyorum. Sonuç olarak Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Herkesin çocuğuna mahcup olmadan yaşamasını, geleceğe umutla bakmasını diliyorum.”

“İNSANLARIN İÇİNDE BULUNDUĞU KOŞULLARIN EŞİTLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ”
 

Ülkenin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çeken Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Hanifi Kaya ise “Oruç ayı sevgi ayıdır, merhamet ayıdır, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. İnsanların daha çok bir arada olduğu, sevgiyle, barışla ve huzurla bir arada olduğu önemli bir aydır. Ülke olarak, alım gücü kalitesine bakıldığında gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bir an evvel insanların koşullarının da eşitlenmesi hususunda gerekli şeylerin, özellikle merkezi hükümet ve yetkililer tarafından göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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