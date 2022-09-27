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Başkan Bozkurt’tan Sanayicilerle ‘İmar Planı’ Toplantısı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü ile birlikte ilçedeki sanayi kuruluşu temsilcileri ve sanayicilerle, Esenyurt TEM Güneyi 2. Etap (Sanayi) 1/5000'lik Nazım İmar Planı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2022 Salı 15:55
Başkan Bozkurt’tan Sanayicilerle ‘İmar Planı’ Toplantısı
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Esenyurt Belediyesi’nde yapılan toplantıyaBelediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, İBB Başkan Danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Çevre Planlama Müdürü Fatih Doğan, SANDER Başkanı Mehmet Kocasakal, ESİDER Başkanı Emin Armağan Şakar ve sanayiciler katıldı. Sanayi bölgesinin de içerisinde yer aldığı mevcut plan hakkında bilgilendirme yapan İBB yetkilileri, sanayicilerin imar konusundaki sorularına tek tek yanıt verdi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sanayi ile üretimin ilçemiz ve ülkemiz için önemine dikkat çekerek sanayi bölgelerinin niteliklibir yapıya kavuşması için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

“BU SÜREÇTE BİZE DESTEK OLUN”

İlçedeki sanayi kuruluşlarının daha nitelikli olması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Bozkurt: “Sizlerin ve Esenyurtluların geçmişten gelen sorunlarını çözmek için İBB’nin iradesi ve desteğiyle bu işi yönetiyoruz. Bireysel olarak ben, sanayi kuruluşlarının Türk Silahlı Kuvvetleri kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne gerekli olduğuna inanıyorum; onun kadar gerekli. Aksi takdirde üretmeyerek başkalarının kölesihaline geliriz, pazarı haline geliriz. Avrupa’nın, Amerika’nın ya da Japonya’nın gayrisafi milli hasılasının yüksek olmasının tek nedeni var: Güven,çalışmak, üretmek ve hakça paylaşmak! Bunu tevdi etmeden bizim yarınımızı güvence altına almamız mümkün değil. Bize de size de ait olmayan bu sorunu bitirmek için sizden ricam,bu süreçte bize destek olun. Esenyurt’u güvenle 10 yıl sonrasına, 20 yıl sonrasına, 50 yıl sonrasına bakabilen bir kent haline getirelim” dedi.

Esenyurtlu iş insanları, imar konusunda kendilerinibilgilendiripgörüşlerini alan İBB’ye ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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