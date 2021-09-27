Başkan Bozkur’tan Van’daki Selzedelere Dayanışma Ziyareti

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 31 Temmuz'da Van’da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak için Başkale ve Çaldıran’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Başkan Bozkurt, incelemelerinin ardından ‘geçmiş olsun’ dileklerini ilettiği selzedelere, 2 tır yaşam malzemesi desteğinde bulundu.

31 Temmuz'da Van’da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak için Başkale ve Çaldıran’a giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç köyü ve Osmanlı Mahallesi’nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Sel felaketi yaşayan vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başkan Bozkurt, içerisinde hijyen malzemesi ve gıda kolisi olan 2 tır yaşam malzemesi desteği sağladı.

“ACILARINI PAYLAŞMAK, BİR NEBZE OLSUN MERHEM OLMAK İÇİN GELDİK”

“Esenyurt, Türkiye’nin her yerinden göçüp gelen vatandaşlarımızdan oluşan bir kent” diyen Başkan Bozkurt, “Türkiye’nin neresinde bir sorun olursa yüreğimiz acıyor, derinden hissediyoruz” dedi.

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz bölgesine de gittiklerini hatırlatan Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Geçen hafta Kastamonu ve Sinop’taydık. Bu hafta da Van’da selden zarar gören, yangından zarar gören vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak, bir nebze olsun merhem olmak için geldik. Bu ziyaretimiz aynı zamanda büyük bir çalışmaya döndü, sağ olsun vatandaşlarımız bizi görünce çok mutlu oldular. Biz de onlarla beraber olmaktan, onları dinlemekten mutlu olduk, eksiklerimizi gördük, neleri daha iyi yapabileceğimizi gördük, inşallah daha sonra da daha sık bir arada olacağız. Sadece selde, doğal afette değil, yılın belli dönemlerinde buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek, anlamak, varsa çözüm önerilerimizi ve gerektiğinde kaynaklarımızı paylaşmak için bir arada olacağız.”

BAŞKAN BOZKURT: GURUR DUYDUM BURAYA GELMEKTEN, BÖYLE GÜZEL KARŞILANMAKTAN

Başkan Bozkurt, sel felaketinin yaşandığı ilçeler başta olmak üzere bölgedeki kuraklık ve ekonomik sorunlarla mücadele eden esnafla dayanışmak için Van ve Ağrı’da birçok ilçeyi ziyaret etti.

Başkan Bozkurt, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Okan Çiftçi ve Ağrı Dernekler Federasyonu Başkanı Şerafettin Öztürk ile birlikte Van'ın Gevaş ilçesinde siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve Gevaşlı vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Bozkurt ardından ilçe esnafını ziyaret etti. Başkan Bozkurt, “Gurur duydum buraya gelmekten, böyle güzel karşılanmaktan, gözlerinizde o sevgiyi hissetmekten… Çok büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

Gevaş’ta vatandaşlar ile buluşmanın ardından sel felaketinin yaşandığı Başkale Esenyamaç köyüne giden Başkan Bozkurt, selden zarar gören vatandaşların sorunlarını dinledi. Özalp, Çaldıran ve Muradiye'de de esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Bozkurt, “Bir arada duracağız. Sorunlarımızı konuşup aşama aşama çözeceğiz ama önce bir araya gelmemiz lazım” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Bozkurt, CHP Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan ile Ağrı Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlarla buluşmanın ardından Doğubayazıt, Patnos ilçelerinde de vatandaş ve esnafla temas kurdu. Beraberindeki heyetle Van’ın Erciş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek programına devam eden Başkan Bozkurt, Edremit’te STK temsilcileri ve vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya gelerek ziyaretlerini tamamladı.