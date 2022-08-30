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Başkan Bozkurt, Yapımı Devam Eden Proje Ve Parkları İnceledi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve belediye başkan yardımcıları, ilçede yapımı devam eden projeve parkları inceledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 10:42
Başkan Bozkurt, Yapımı Devam Eden Proje Ve Parkları İnceledi
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan, Veysel Bal ve Ali Susuz ile birlikte Esenyurt'ta yapımı devam eden projeleri inceledi. Başkan Bozkurt ve beraberindekiler, Akçaburgaz Mahallesi’nde spor salonu yapımı ve Şehitler Parkı içerisinde yapımı büyük oranda tamamlanan Kay Kay Parkı’nıinceleyerek yetkililerden çalışmalarla alakalı bilgi aldı. Ardından ise Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Gazi Osman Paşa Parkı ve Gaziler Parkı’ndaincelemeler yapan Başkan Bozkurt, vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi, çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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