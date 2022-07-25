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Başkan Bozkurt Van’dan Seslendi: Buranın Tanıtılması Bir Zorunluluktur

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte Halk TV’de yayınlanan, Serhan Asker’in hazırlayıp sunduğu “Görkemli Hatıralar” programının konuğu oldu. Van’dan canlı olarak yayınlanan programda, Anadolu coğrafyasıyla ilgili izlenimlerini paylaşan Başkan Bozkurt, “Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi buranın da tanıtılması bir zorunluluk” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:57
Başkan Bozkurt Van’dan Seslendi: Buranın Tanıtılması Bir Zorunluluktur
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Türkiye’nin tarihî geçmişi ve coğrafi zenginliği açısından önemli bir yeri olan Van’dan yapılan Halk TV canlı yayınına konuk olan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, il hakkında izlenimlerini paylaştı. Serhan Asker’in sunduğu “Görkemli Hatıralar” isimli programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte Van’ın tarihiyle, coğrafyasıyla ve değerli sanatçılarıyla ilgili bir sohbet gerçekleştiren Bozkurt, ilin coğrafi güzelliklerinin tanıtılması gerektiğini vurguladı. Akdamar Kalesi manzarası eşliğinde gerçekleşen programda bulunan Van kedisine “Barış” ismi verilerek birlik ve beraberlik çağrısında bulunuldu.

“BİRBİRİMİZİ ANLAMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Türkiye coğrafyasının güzelliklerle dolu olduğunu ve bu coğrafyada yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ben bu coğrafyanın çocuğuyum. Ahmed Ârif diyor ya, “Beşikler vermişim Nuh’a / Salıncaklar hamaklar / Havva Ana dünkü çocuk sayılır / Anadolu’yum ben”, yani aslında Anadolu; insanlığın beşiği. İnsanların varlığından itibaren göçüne baktığınızda buraların ne kadar önemli coğrafyalar olduğunu daha iyi anlıyoruz. Van’ın milattan önce 5 bin yılından önce başlayan bir yerleşim hayatı var. Anadolu’daki yerleşimlerin de beşiği. Türkiye cennet, her köşesi ayrı bir güzellik. Bu güzelliği tanımak ve anlamak lazım. Birbirimizi her zamankinden çok anlamaya ihtiyacımız var. Bu ülke içerisinde birlik beraberlik içinde yaşamak için birbirimizle kol kola girip önümüzdeki süreçleri birlikte planlamaya ve birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Buralardan yayınlar yaparak önemli bir iş yapıyorsunuz” dedi.

“BİZ BİR HAZİNENİN ÜZERİNDE OTURUYORUZ”

Van’dan göç edenlerin Esenyurt’ta önemli bir nüfusu oluşturduğunun ve Van’ın güzelliklerinin tanıtılması gerektiğinin altını çizen Bozkurt, “Türkiye’nin en kalabalık ilçesiyiz. 7 büyük şehirden, 57 ilden daha büyüğüz. Bizim nüfusumuzu oluşturan kitlelerin önemli bir bölümü de Van’dan göç edenler. Şu an Van’dan göçüp Esenyurt’a yerleşenler birinci sırada. Biz bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi burada da çok önemli, tanıtılması gereken yerler var. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer ama biz buna sahip çıkmıyoruz. Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi buranın da tanıtılması bizim için bir zorunluluk” diye konuştu.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ​

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

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