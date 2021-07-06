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Başkan Bozkurt: Türkiye'nin Birlik Beraberliğe İhtiyacı Var

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt Gençlik Örgütü tarafından düzenlenen “Gençlik İktidara Yürüyor” etkinliğine katıldı. “Farklılıklarımız sanki uzlaşılmaz bir çelişkiymiş gibi bize anlatılmaya çalışılıyor” diyen Başkan Bozkurt, “Renklerimiz ile zenginliğimiz bizi daha mutlu ve huzurlu edecek güzelliklerimizdir” dedi.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Temmuz 2021 Salı 09:15
Başkan Bozkurt: Türkiye'nin Birlik Beraberliğe İhtiyacı Var
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt Gençlik Örgütü tarafından düzenlenen "Gençlik İktidara Yürüyor" etkinliğine katıldı. Etkinliğe, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş, Esenyurt Belediye Meclis Üyeleri Seyhan Kahraman ve Muharrem Daş’ın yanı sıra çok sayıda Esenyurtlu genç katıldı. Esenyurtlu gençler ile sohbet eden Başkan Bozkurt, gençlerle deneyimlerini paylaştı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“FARKLILIKLARIMIZ BİZİ DAHA MUTLU VE HUZURLU EDECEK”
Türkiye’de toplumun geçmişten bu yana ayrıştırıldığını, Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Bozkurt, “Güzellik bu: Rengine, kökenine, inancına, cinsiyetine bakılmaksızın bir arada durmak. Bunu çoğaltmak lazım, Türkiye’nin en çok buna ihtiyacı var. Bu işi de en iyi sizler yapacaksınız biliyorum, içinizdeki enerjiyi gördüm. Türkiye’nin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Çok ayrıştık, uzun yıllardır ayrıştırılmaya çalışılıyor. Farklılıklarımız sanki uzlaşmaz bir çelişkiymiş gibi bize anlatılmaya çalışılıyor ama bu renklerimiz ile zenginliğimiz bizi daha mutlu ve huzurlu edecek güzelliklerimizdir” diye konuştu.

“SİZLERLE BERABER OLMAKTAN BÜYÜK ONUR VE GURUR DUYUYORUM”
“Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve bizlere çok büyük görevler düşüyor” diyen Başkan Bozkurt zorlukların birlikte mücadele edilerek aşılacağını söyledi. Başkan Bozkurt, “Sizler de bunu en iyi yayacak, filizlendirecek insanlarsınız. Bu doğrultuda yürüdüğümüzde, Türkiye’deki birçok sorunun kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Karşımıza çıkan engelleri gülümseyerek, mücadele ederek, zorlukları alaycı bir ifade ile ‘sen hiçbir şeysin, bana hiçbir şey yapamazsın’ diye bakarak, hep birlikte çözeceğiz. Toplum içerisinde bir slogan oluştu ve Sayın Ekrem İmamoğlu da bunu iyi değerlendirdi: ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ dedik ve bence çok güzel oldu. Bu yeterli değil, bizim asıl hedefimiz bugün olduğumuz yer değil. Her gün, yaşadığımız her şeyi yaşayarak geliştireceğiz. Esenyurt Türkiye’nin en büyük ilçesidir, Türkiye’nin Gayrisafi Millî Hasıla (GSMH)’sının yüzde 6’sını üreten bir sanayimiz vardır. Bana ‘Umudun Şehri’ dedirten, hiçbir yerde olmayan gençliği vardır. Bu mücadelede sizlerle beraber olmaktan büyük onur, gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

Görüntü Linki:  https://we.tl/t-WOj9tAUA0r

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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