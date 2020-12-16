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Başkan Bozkurt'tan SMA Hastası Bebeklere Destek

* SMA hastası üç bebeğin tedavi masrafları için yardım kampanyası başlatıldı. * Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yardım kampanyasının duyurulması için destek olacaklarını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2020 Çarşamba 09:54
Başkan Bozkurt'tan SMA Hastası Bebeklere Destek
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Esenyurt’ta yaşayan SMA’lı bebeklerin aileleri Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u ziyaret ederek, tedavi için destek talebinde bulundu. Aileleri bu süreçte yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Bozkurt, başlatılan yardım kampanyasına destek vereceklerini söyledi. 

Esenyurt’ta yaşayan SMA hastası Eylül, Havva ve Roza’nın ilaç hakkını kaybetmemesi ve tedavi masrafları için yardım kampanyası başlatıldı. SMA’lı çocukların aileleri, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u makamında ziyaret ederek, başlatılan kampanya için destek istedi. Ailelerden çocukların tedavileriyle ilgili bilgi alan Başkan Bozkurt, kampanyanın duyurulması için belediye olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti. Başkan Bozkurt ayrıca, başlatılan kampanya için belediye bilboardlarını tahsis edeceklerini ve bu süreçte bebeklerin bez, mama, fizik tedavi, ulaşım gibi masraflarının belediye tarafından karşılanacağı söyledi.

TEDAVİLERİ İÇİN AZ BİR ZAMAN KALDI 

SMA hastası 20 aylık Eylül Öztürk’ün tedavisi için 3 ay, 8 aylık Havva Dilekli’nin 16 ay, 7 aylık Roza Arı’nın tedavisi için sadece 17 aylık süresi kaldı. Esenyurtlu miniklerin yurt dışında uygulanan ve dünyanın en pahalı tedavisine ulaşıp, sağlığına kavuşabilmesi için bağış kampanyası başlatıldı. Eylül, Roza ve Havva şimdi sağlıklarına kavuşabilmek için destek bekliyor.​

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