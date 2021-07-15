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Başkan Bozkurt'tan Şampiyon Ardahan Kültür Evi'ne Kupa

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İl Dernekler Birliği ile Esenyurt Belediyesi’nin birlikte düzenlediği 9’uncu Futbol Turnuvası'nın final maçını izledi. Başkan Bozkurt, final maçında 5-3’lük skorla Esenyurt Erzurum Dernekleri Federasyonu’nu mağlup eden Ardahan Kültür Evi’ne birincilik kupasını verdi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İl Dernekler Birliği ile Esenyurt Belediyesi’nin birlikte düzenlediği 9’uncu Futbol Turnuvası'nın final maçını izledi. Maçta,  Ardahan Kültür Evi ile Esenyurt Erzurum Dernekleri Federasyonu mücadele etti. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda çok sayıda vatandaşın da katıldığı final maçında,  Esenyurt Belediyesi sağlık ve zabıta ekipleri de görev aldı. Golsüz tamamlanan maçta, Ardahan Kültür Evi penaltılarda 5-3’lük skorla şampiyonluğu elde etti. Turnuva sonucunda, Esenyurt Erzurum Dernekleri Federasyonu ikinciliği, Esenyurt Sivaslılar Derneği ile Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu ise üçüncülüğü paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2021 Perşembe 14:47
Başkan Bozkurt'tan Şampiyon Ardahan Kültür Evi'ne Kupa
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“BU MÜCADELEDE YERE DÜŞENİ KALDIRMANIZ ÇOK ANLAMLI İDİ”

Turnuvada yer alan dernekleri tebrik eden Başkan Bozkurt, “Biz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda, sevdiğimizde, saydığımızda birbirimize değer verdiğimizde ancak güzellikler devam edebilir” dedi. Başkan Bozkurt, “Esenyurt’un evlatlarına bu anlamda çok büyük görevler düşüyor. Türkiye’nin bütün bölgelerden gelen çocukları ayrı ayrı değerli. Bugün ne güzel bütün siyasi partilerin başkanları, dernek başkanlarımız ve mücadele eden sporcularımız ile çok güzel anlar yaşadık. Güzel bir mücadele oldu, Ardahanlı olarak gurur duydum. Tebrik ediyorum, Erzurum da çok güzel mücadele etti. Hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Türkiye’nin en mutlu şehrini hep birlikte oluşturmak için hepimiz elinizden geleni yapmalıyız. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Herkesin olduğu gibi birbirini kabul etmesi, kendine benzetmeye çalışmadan bir arada durması lazım. Bunun için bizlere çok büyük görevler düşüyor. Sonuç itibarıyla bu spordur ve böyle güzel sonuçları oluşuyor. Umarım çok daha güzel günlerde ve festivallerde birlikte olacağız. Bu mücadelede el ele tutuşmanız, birbirinize nezaket göstermeniz, yere düşeni kaldırmanız çok anlamlı idi. Herkes kendine yakışanı yaptı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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