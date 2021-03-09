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Başkan Bozkurt'tan Kent Konseyi Kadın Mesclisi‘ne 8 Mart Ziyareti

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kent Konseyi’ni ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2021 Salı 10:56
Başkan Bozkurt'tan Kent Konseyi Kadın Mesclisi‘ne 8 Mart Ziyareti
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Kemal Deniz Bozkurt, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Çınar ve Kadın Meclis Üyelerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde bulunan Kent Konseyi’ni ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Çınar ve Kadın Meclis Üyelerini ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ’ın da bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Bozkurt, kadın ile erkeğin eşit olması gerektiğini ifade ederek, “Hangi toplum kadınlarına daha çok değer veriyorsa o toplum daha güçlü ve gelişmiş olur” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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