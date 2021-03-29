Başkan Bozkurt'tan Gençlere: Hep Birlikte Gri Bir Kenti, Renkli Bir Kente Çevirebiliriz

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu, Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şenol Şen, Gençlik Meclisi Başkanı Volkan Usanmaz ve Gençlik Meclisi üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İlçe genelinde gençlere yönelik eğitim, spor, kültür-sanat faaliyetleri ve iş olanakları gibi birçok konuda görüşmelerin olduğu toplantıda gençler, sorunlarını dile getirdi. Toplantıda konuşan Gençlik Meclisi Başkanı Usanmaz, “Aynı masada oturup Başkanımız ile dertleşip, Esenyurt’un sorunlarına, sıkıntılarına hep beraber göğüs gereceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE KARARLAŞTIRACAĞIZ, BERABER BAŞARACAĞIZ

İlçe genelinde yapılan çalışmalardan söz ederek gençler için yapılması planlanan projelerini anlatan Başkan Bozkurt, “Beraber başaracağız. Ne yapacaksak, ne istiyorsak birlikte kararlaştıracağız” diyerek gençlere dayanışma mesajı verdi.

Esenyurt’ta geçmişteki yanlış politikalar sonucu çarpık kentleşme ve buna bağlı olarak nüfus yoğunluğu gibi birçok sorunun konuşulduğu toplantıda Başkan Bozkurt, “Yürekten inanıyorum; Esenyurt Türkiye’nin en renkli, keyifli, ilçesi olacak. Bunu beraber başaracağız. Sorunlarımızın tamamını çözmemiz mümkün olmayabilir ama bir bölümünü çözemiyoruz diye, çözebildiğimiz bölümlerden de vazgeçmeyeceğiz. Hep beraber gri bir kenti, renkli bir kente çevirebiliriz. Çok değerli ve kıymetlisiniz. Birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum. İyi ki varsınız teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)