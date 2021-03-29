banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1393
ALTIN
450.280
DOLAR
8.1821
STERLİN
11.2774
EURO
9.6286
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Son Dakika
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Kübra ve Salih Mutluluğa Evet Dedi
Son Dakika
Kübra ve Salih Mutluluğa Evet...
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için ­dernekleşti...çarenin adı ÇAREDER
Son Dakika
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için...

Başkan Bozkurt'tan Gençlere: Hep Birlikte Gri Bir Kenti, Renkli Bir Kente Çevirebiliriz

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile bir araya geldi. Gençlere yönelik eğitim, spor, kültür-sanat faaliyetleri ve iş olanakları gibi birçok konuda görüşmelerin olduğu toplantıda Başkan Bozkurt, “Hep birlikte gri bir kenti, renkli bir kente çevirebiliriz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2021 Pazartesi 09:37
Başkan Bozkurt'tan Gençlere: Hep Birlikte Gri Bir Kenti, Renkli Bir Kente Çevirebiliriz
banner171

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu, Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şenol Şen, Gençlik Meclisi Başkanı Volkan Usanmaz ve Gençlik Meclisi üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İlçe genelinde gençlere yönelik eğitim, spor, kültür-sanat faaliyetleri ve iş olanakları gibi birçok konuda görüşmelerin olduğu toplantıda gençler, sorunlarını dile getirdi. Toplantıda konuşan Gençlik Meclisi Başkanı Usanmaz, “Aynı masada oturup Başkanımız ile dertleşip, Esenyurt’un sorunlarına, sıkıntılarına hep beraber göğüs gereceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE KARARLAŞTIRACAĞIZ, BERABER BAŞARACAĞIZ

İlçe genelinde yapılan çalışmalardan söz ederek gençler için yapılması planlanan projelerini anlatan Başkan Bozkurt, “Beraber başaracağız. Ne yapacaksak, ne istiyorsak birlikte kararlaştıracağız” diyerek gençlere dayanışma mesajı verdi.

Esenyurt’ta geçmişteki yanlış politikalar sonucu çarpık kentleşme ve buna bağlı olarak nüfus yoğunluğu gibi birçok sorunun konuşulduğu toplantıda Başkan Bozkurt, “Yürekten inanıyorum; Esenyurt Türkiye’nin en renkli, keyifli, ilçesi olacak. Bunu beraber başaracağız. Sorunlarımızın tamamını çözmemiz mümkün olmayabilir ama bir bölümünü çözemiyoruz diye, çözebildiğimiz bölümlerden de vazgeçmeyeceğiz. Hep beraber gri bir kenti, renkli bir kente çevirebiliriz. Çok değerli ve kıymetlisiniz. Birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum. İyi ki varsınız teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta Afetlere Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor
Esenyurt'ta Afetlere Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor
Esenyurt Belediyesi Öğrencilerin Sağlığı İçin Okulları Dezenfekte Ediyor
Esenyurt Belediyesi Öğrencilerin Sağlığı İçin Okulları Dezenfekte Ediyor
Bulgaristan Konsolosundan Başkan Bozkurt'a Ziyaret
Bulgaristan Konsolosundan Başkan Bozkurt'a Ziyaret
Esenyurt Belediyesi ''Özel'' Misafirlerini Ağırladı
Esenyurt Belediyesi ''Özel'' Misafirlerini Ağırladı
Esenyurt Sokaklarında ki Dönüşüm Devam Ediyor
Esenyurt Sokaklarında ki Dönüşüm Devam Ediyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169