Başkan Bozkurt'tan Esnaf Ziyareti

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, esnaf ve vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor. Saadetdere Mahallesi'nde Saadetdere Camii'de cuma namazı sonrası cami cemaati ile sohbet eden Başkan Bozkurt, Abdi İpekçi Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi esnafını tek tek ziyaret etti. Esnafa ‘hayırlı işler’ dileklerinde bulunan Başkan Bozkurt'a CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ve Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Ali Susuz ve Hayrettin Babahan da eşlik etti. Talepleri not alan ve ilgili müdürlere ilgilenmeleri hususunda talimatlarda bulunan Başkan Bozkurt, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)