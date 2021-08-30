Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1458.23
ALTIN
487.68
DOLAR
8.3841
STERLİN
11.5618
EURO
9.9178
İmamoğlu Zafer Bayramında Yeni Metro İnşaatına İlk Harcı Döktü
İmamoğlu Zafer Bayramında Yeni Metro...
İmamoğlu: “2036 Olimpiyatlarını İstanbul'a Getirmekte İddalıyız”
İmamoğlu: “2036 Olimpiyatlarını İstanbul'a Getirmekte...
MASKO’daki Bina Neden Çöktü ?
Son Dakika
MASKO’daki Bina Neden Çöktü ?
Okula Gidecek Öğrenciler Ve Aileleri Tedirgin!
Okula Gidecek Öğrenciler Ve Aileleri...

Başkan Bozkurt'tan Esnaf Ziyareti

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Saadetdere Mahallesi'nde cuma namazı sonrası mahalle esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:08
Başkan Bozkurt'tan Esnaf Ziyareti
banner171

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, esnaf ve vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor. Saadetdere Mahallesi'nde Saadetdere Camii'de cuma namazı sonrası cami cemaati ile sohbet eden Başkan Bozkurt, Abdi İpekçi Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi esnafını tek tek ziyaret etti. Esnafa ‘hayırlı işler’ dileklerinde bulunan Başkan Bozkurt'a CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ve Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Ali Susuz ve Hayrettin Babahan da eşlik etti. Talepleri not alan ve ilgili müdürlere ilgilenmeleri hususunda talimatlarda bulunan Başkan Bozkurt, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 Ağustos, Esenyurt'ta Coşkulu Törenle Kutlandı
30 Ağustos, Esenyurt'ta Coşkulu Törenle Kutlandı
Bozkurt: “Hedefimiz, Esenyurtluların Bir Arada Kardeşçe Yaşaması”
Bozkurt: “Hedefimiz, Esenyurtluların Bir Arada Kardeşçe Yaşaması”
AKEVLER Mahallesi'ne Yeni Çocuk Parkı
AKEVLER Mahallesi'ne Yeni Çocuk Parkı
ESBİM İle İşsizlik Sorun Olmaktan Çıkıyor
ESBİM İle İşsizlik Sorun Olmaktan Çıkıyor
Yangın Ve Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Vatandaşlar İçin Mevlit Okutuldu
Yangın Ve Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Vatandaşlar İçin Mevlit Okutuldu

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169