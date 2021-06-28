Başkan Bozkurt'tan Esenyurt Muhtar Derneği'nde Ziyaret

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki Esenyurt Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarete, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel ile İl Başkan Yardımcıları, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Server Gökmen, Esenyurt Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Başkan Bozkurt, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ve muhtarlar ile bir araya gelerek mahalleler ve güncel konular hakkında görüştü.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner