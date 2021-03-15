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Başkan Bozkurt'tan Dernekler ile İlgili Toplantı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Başkan Yardımcıları, Esenyurt'ta faaliyet gösteren Esenyurt İl Dernekler Birliği'ne bağlı üye dernek ve başkanları ile bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2021 Pazartesi 09:31
Başkan Bozkurt'tan Dernekler ile İlgili Toplantı
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu, Veysel Bal ve Ali Susuz Esenyurt’ta faaliyet gösteren İl Dernekler Birliği'ne bağlı üye dernek ve başkanları ile bir araya geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esenyurt’a yönelik çalışmaların konuşulduğu toplantıda Başkan Bozkurt, İl Dernekler Birliği'ne bağlı üye dernek ve başkanları ile fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nin hizmetlerini artırmak amacı ile derneklerle sık sık buluşacağını belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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