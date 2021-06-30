Başkan Bozkurt'tan Abdi İbrahim İlaç Sanayi'ye Ziyaret

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Orhan Gazi Mahallesi’nde faaliyet gösteren ‘Abdi İbrahim’ İlaç Sanayi Başkanı Nezih Barut'u ziyaret etti. Barut, Başkan Bozkurt’a tesisin üretim, kontrol ve depolama kısımlarını gezdirdi. Başkan Bozkurt, Barut’a, “İlçemizin ve Türkiye’nin ekonomik anlamda kalkınması için hep beraber elimizden geleni yapacağız” diyerek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ​