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Başkan Bozkurt'tan 7 Eylül DMD Farkındalık Günü'nde Anlamlı Ziyaret

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü’nde 2 çocuğu kas erimesi hastalığı ile mücadele eden Çelik Ailesi’ni ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2021 Salı 18:15
Başkan Bozkurt'tan 7 Eylül DMD Farkındalık Günü'nde Anlamlı Ziyaret
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü’nde 2 çocuğu DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastası olan Çelik Ailesi’ni ziyaret etti. Kas erimesi teşhisi konulan ve hastalıkla mücadele eden Abdulkadir Çelik (17) ve Muhammet Enez Çelik’i (11) Örnek Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Başkan Bozkurt, çocuklarla sohbet etti ve Çelik Ailesi’ne yanlarında olduğunu ifade etti. Başkan Bozkurt, “Hayatınızı kolaylaştırmak için sizinle birlikteyiz ve elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” dedi. Çelik Ailesi ise farkındalık gününde kendilerini unutmadığı ve yanlarında olduğu için Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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