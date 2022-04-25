Başkan Bozkurt, Roman Vatandaşlarla İftarda Buluştu

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Fatih Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Esenyurt Romanlar Derneği Başkanı Özcan Makaracı, Esenyurt Kuruçeşme Trakyalılar Derneği Başkanı Erdem Karamık, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım ve ilçede yaşayan birçok roman vatandaş katıldı. Alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, iftar öncesinde başkan yardımcıları ve dernek başkanları ile birlikte masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

BAŞKAN BOZKURT: “VARLIĞIMIZI DA YOKLUĞUMUZU DA PAYLAŞACAĞIZ”

İftar buluşmasında bir konuşma gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayının maneviyatına ve paylaşmaya değindi. Başkan Bozkurt, “Bizim coğrafyamıza ve inancımıza göre önemli bir aydayız. Ramazan ayı birlik beraberliğin olduğu, dostluğun olduğu, paylaşmanın olduğu bir ay. Ben de bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir pandemi devam ediyordu biliyorsunuz, pandemi sürecinde ayrı kaldık görüşemedik. Bundan sonra inşallah hep birlikte olacağız, daha sık görüşeceğiz, birbirimizin derdini anlamaya çalışacağız, varlığımızı, yokluğumuzu paylaşacağız. Ramazan Ayı’nda Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Allah hiç kimseyi namerde muhtaç etmesin. İbadetleriniz, ibadetlerimiz kabul olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz sonsuza kadar devam etsin. Dünya’nın en güzel coğrafyası Türkiye, bu coğrafyada Allah hepimize ağız tadı ile yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'DAN ÇOCUKLAR VE GENÇLERE DAVET

Çocuklar ve gençler tarafından sevgi dolu alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, “Çocuklara ve gençlere çok teşekkür ediyorum, böyle güzel karşılandığım için. Onları çok sevdiğimi ve belediyede onları ağırlamak istediğimi buradan beyan etmiş olayım” dedi.

Programda Romanların bayra​m ve Hıdırellez'lerini de kutlayan Başkan Bozkurt şöyle devam etti: “Hıdırellez’i de beraber kutlayacağız inşallah, o gün çok güzel eğleneceğiz, arkadaşlarımız etkinliği planlıyorlar.”

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programın devamında dualar edilip, oruçlar açıldı.

v

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Fatih Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Esenyurt Romanlar Derneği Başkanı Özcan Makaracı, Esenyurt Kuruçeşme Trakyalılar Derneği Başkanı Erdem Karamık, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım ve ilçede yaşayan birçok roman vatandaş katıldı. Alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, iftar öncesinde başkan yardımcıları ve dernek başkanları ile birlikte masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

BAŞKAN BOZKURT: “VARLIĞIMIZI DA YOKLUĞUMUZU DA PAYLAŞACAĞIZ”

İftar buluşmasında bir konuşma gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayının maneviyatına ve paylaşmaya değindi. Başkan Bozkurt, “Bizim coğrafyamıza ve inancımıza göre önemli bir aydayız. Ramazan ayı birlik beraberliğin olduğu, dostluğun olduğu, paylaşmanın olduğu bir ay. Ben de bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir pandemi devam ediyordu biliyorsunuz, pandemi sürecinde ayrı kaldık görüşemedik. Bundan sonra inşallah hep birlikte olacağız, daha sık görüşeceğiz, birbirimizin derdini anlamaya çalışacağız, varlığımızı, yokluğumuzu paylaşacağız. Ramazan Ayı’nda Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Allah hiç kimseyi namerde muhtaç etmesin. İbadetleriniz, ibadetlerimiz kabul olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz sonsuza kadar devam etsin. Dünya’nın en güzel coğrafyası Türkiye, bu coğrafyada Allah hepimize ağız tadı ile yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'DAN ÇOCUKLAR VE GENÇLERE DAVET

Çocuklar ve gençler tarafından sevgi dolu alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, “Çocuklara ve gençlere çok teşekkür ediyorum, böyle güzel karşılandığım için. Onları çok sevdiğimi ve belediyede onları ağırlamak istediğimi buradan beyan etmiş olayım” dedi.

Programda Romanların bayra​m ve Hıdırellez'lerini de kutlayan Başkan Bozkurt şöyle devam etti: “Hıdırellez’i de beraber kutlayacağız inşallah, o gün çok güzel eğleneceğiz, arkadaşlarımız etkinliği planlıyorlar.”

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programın devamında dualar edilip, oruçlar açıldı.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Fatih Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Esenyurt Romanlar Derneği Başkanı Özcan Makaracı, Esenyurt Kuruçeşme Trakyalılar Derneği Başkanı Erdem Karamık, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım ve ilçede yaşayan birçok roman vatandaş katıldı. Alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, iftar öncesinde başkan yardımcıları ve dernek başkanları ile birlikte masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

BAŞKAN BOZKURT: “VARLIĞIMIZI DA YOKLUĞUMUZU DA PAYLAŞACAĞIZ”

İftar buluşmasında bir konuşma gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayının maneviyatına ve paylaşmaya değindi. Başkan Bozkurt, “Bizim coğrafyamıza ve inancımıza göre önemli bir aydayız. Ramazan ayı birlik beraberliğin olduğu, dostluğun olduğu, paylaşmanın olduğu bir ay. Ben de bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir pandemi devam ediyordu biliyorsunuz, pandemi sürecinde ayrı kaldık görüşemedik. Bundan sonra inşallah hep birlikte olacağız, daha sık görüşeceğiz, birbirimizin derdini anlamaya çalışacağız, varlığımızı, yokluğumuzu paylaşacağız. Ramazan Ayı’nda Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Allah hiç kimseyi namerde muhtaç etmesin. İbadetleriniz, ibadetlerimiz kabul olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz sonsuza kadar devam etsin. Dünya’nın en güzel coğrafyası Türkiye, bu coğrafyada Allah hepimize ağız tadı ile yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'DAN ÇOCUKLAR VE GENÇLERE DAVET

Çocuklar ve gençler tarafından sevgi dolu alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, “Çocuklara ve gençlere çok teşekkür ediyorum, böyle güzel karşılandığım için. Onları çok sevdiğimi ve belediyede onları ağırlamak istediğimi buradan beyan etmiş olayım” dedi.

Programda Romanların bayra​m ve Hıdırellez'lerini de kutlayan Başkan Bozkurt şöyle devam etti: “Hıdırellez’i de beraber kutlayacağız inşallah, o gün çok güzel eğleneceğiz, arkadaşlarımız etkinliği planlıyorlar.”

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programın devamında dualar edilip, oruçlar açıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)