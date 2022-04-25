banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.472,50
ALTIN
909,40
DOLAR
14,77
STERLİN
18,89
EURO
15,89
15 Temmuz Maydanın'da Dev İftar Programı
15 Temmuz Maydanın'da Dev İftar...
Çocuklar Yenikapı'ya Akın Etti
Son Dakika
Çocuklar Yenikapı'ya Akın Etti
Şehit Oğlu Babasının Adı Verilen Okulda Şiir Okudu
Şehit Oğlu Babasının Adı Verilen...
Önce 10 Bin Yıl Hapis Sonra Tahliye Daha Sonra Yine Tutuklama Kim Bunu İzah Edecek ?
Son Dakika
Önce 10 Bin Yıl Hapis...

Başkan Bozkurt, Roman Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede yaşayan roman vatandaşlar ile iftar programında bir araya geldi. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Başkan Bozkurt, roman vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Nisan 2022 Pazartesi 09:25
Başkan Bozkurt, Roman Vatandaşlarla İftarda Buluştu
banner171

 İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Fatih Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Esenyurt Romanlar Derneği Başkanı Özcan Makaracı, Esenyurt Kuruçeşme Trakyalılar Derneği Başkanı Erdem Karamık, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım ve ilçede yaşayan birçok roman vatandaş katıldı. Alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, iftar öncesinde başkan yardımcıları ve dernek başkanları ile birlikte masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

BAŞKAN BOZKURT: “VARLIĞIMIZI DA YOKLUĞUMUZU DA PAYLAŞACAĞIZ”

İftar buluşmasında bir konuşma gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayının maneviyatına ve paylaşmaya değindi. Başkan Bozkurt, “Bizim coğrafyamıza ve inancımıza göre önemli bir aydayız. Ramazan ayı birlik beraberliğin olduğu, dostluğun olduğu, paylaşmanın olduğu bir ay. Ben de bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir pandemi devam ediyordu biliyorsunuz, pandemi sürecinde ayrı kaldık görüşemedik. Bundan sonra inşallah hep birlikte olacağız, daha sık görüşeceğiz, birbirimizin derdini anlamaya çalışacağız, varlığımızı, yokluğumuzu paylaşacağız. Ramazan Ayı’nda Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Allah hiç kimseyi namerde muhtaç etmesin. İbadetleriniz, ibadetlerimiz kabul olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz sonsuza kadar devam etsin. Dünya’nın en güzel coğrafyası Türkiye, bu coğrafyada Allah hepimize ağız tadı ile yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'DAN ÇOCUKLAR VE GENÇLERE DAVET

Çocuklar ve gençler tarafından sevgi dolu alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, “Çocuklara ve gençlere çok teşekkür ediyorum, böyle güzel karşılandığım için. Onları çok sevdiğimi ve belediyede onları ağırlamak istediğimi buradan beyan etmiş olayım” dedi.

Programda Romanların bayra​m ve Hıdırellez'lerini de kutlayan Başkan Bozkurt şöyle devam etti: “Hıdırellez’i de beraber kutlayacağız inşallah, o gün çok güzel eğleneceğiz, arkadaşlarımız etkinliği planlıyorlar.”

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programın devamında dualar edilip, oruçlar açıldı.

v

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Fatih Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Esenyurt Romanlar Derneği Başkanı Özcan Makaracı, Esenyurt Kuruçeşme Trakyalılar Derneği Başkanı Erdem Karamık, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım ve ilçede yaşayan birçok roman vatandaş katıldı. Alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, iftar öncesinde başkan yardımcıları ve dernek başkanları ile birlikte masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

BAŞKAN BOZKURT: “VARLIĞIMIZI DA YOKLUĞUMUZU DA PAYLAŞACAĞIZ”

İftar buluşmasında bir konuşma gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayının maneviyatına ve paylaşmaya değindi. Başkan Bozkurt, “Bizim coğrafyamıza ve inancımıza göre önemli bir aydayız. Ramazan ayı birlik beraberliğin olduğu, dostluğun olduğu, paylaşmanın olduğu bir ay. Ben de bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir pandemi devam ediyordu biliyorsunuz, pandemi sürecinde ayrı kaldık görüşemedik. Bundan sonra inşallah hep birlikte olacağız, daha sık görüşeceğiz, birbirimizin derdini anlamaya çalışacağız, varlığımızı, yokluğumuzu paylaşacağız. Ramazan Ayı’nda Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Allah hiç kimseyi namerde muhtaç etmesin. İbadetleriniz, ibadetlerimiz kabul olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz sonsuza kadar devam etsin. Dünya’nın en güzel coğrafyası Türkiye, bu coğrafyada Allah hepimize ağız tadı ile yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'DAN ÇOCUKLAR VE GENÇLERE DAVET

Çocuklar ve gençler tarafından sevgi dolu alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, “Çocuklara ve gençlere çok teşekkür ediyorum, böyle güzel karşılandığım için. Onları çok sevdiğimi ve belediyede onları ağırlamak istediğimi buradan beyan etmiş olayım” dedi.

Programda Romanların bayra​m ve Hıdırellez'lerini de kutlayan Başkan Bozkurt şöyle devam etti: “Hıdırellez’i de beraber kutlayacağız inşallah, o gün çok güzel eğleneceğiz, arkadaşlarımız etkinliği planlıyorlar.”

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programın devamında dualar edilip, oruçlar açıldı.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Fatih Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Esenyurt Romanlar Derneği Başkanı Özcan Makaracı, Esenyurt Kuruçeşme Trakyalılar Derneği Başkanı Erdem Karamık, Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım ve ilçede yaşayan birçok roman vatandaş katıldı. Alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, iftar öncesinde başkan yardımcıları ve dernek başkanları ile birlikte masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

BAŞKAN BOZKURT: “VARLIĞIMIZI DA YOKLUĞUMUZU DA PAYLAŞACAĞIZ”

İftar buluşmasında bir konuşma gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayının maneviyatına ve paylaşmaya değindi. Başkan Bozkurt, “Bizim coğrafyamıza ve inancımıza göre önemli bir aydayız. Ramazan ayı birlik beraberliğin olduğu, dostluğun olduğu, paylaşmanın olduğu bir ay. Ben de bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir pandemi devam ediyordu biliyorsunuz, pandemi sürecinde ayrı kaldık görüşemedik. Bundan sonra inşallah hep birlikte olacağız, daha sık görüşeceğiz, birbirimizin derdini anlamaya çalışacağız, varlığımızı, yokluğumuzu paylaşacağız. Ramazan Ayı’nda Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Allah hiç kimseyi namerde muhtaç etmesin. İbadetleriniz, ibadetlerimiz kabul olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz sonsuza kadar devam etsin. Dünya’nın en güzel coğrafyası Türkiye, bu coğrafyada Allah hepimize ağız tadı ile yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'DAN ÇOCUKLAR VE GENÇLERE DAVET

Çocuklar ve gençler tarafından sevgi dolu alkışlarla karşılanan Başkan Bozkurt, “Çocuklara ve gençlere çok teşekkür ediyorum, böyle güzel karşılandığım için. Onları çok sevdiğimi ve belediyede onları ağırlamak istediğimi buradan beyan etmiş olayım” dedi.

Programda Romanların bayra​m ve Hıdırellez'lerini de kutlayan Başkan Bozkurt şöyle devam etti: “Hıdırellez’i de beraber kutlayacağız inşallah, o gün çok güzel eğleneceğiz, arkadaşlarımız etkinliği planlıyorlar.”

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programın devamında dualar edilip, oruçlar açıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan Neşesi Tüm Esenyurt’u Sardı
23 Nisan Neşesi Tüm Esenyurt’u Sardı
Başkan Bozkurt, 23 Nisan Kutlamalarına Katıldı
Başkan Bozkurt, 23 Nisan Kutlamalarına Katıldı
Esenyurt Beledi̇yesi̇’nde Mecli̇s Koltukları Çocukların Oldu
Esenyurt Beledi̇yesi̇’nde Mecli̇s Koltukları Çocukların Oldu
Yazar İhsan Eli̇açık, Esenyurtlularla Bi̇r Araya Geldi̇
Yazar İhsan Eli̇açık, Esenyurtlularla Bi̇r Araya Geldi̇
Başkan Bozkurt, Esenyurt’taki̇ Göçmen Sorunu Hakkında Konuştu
Başkan Bozkurt, Esenyurt’taki̇ Göçmen Sorunu Hakkında Konuştu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169