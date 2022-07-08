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Başkan Bozkurt, Personeliyle Tek Tek Bayramlaştı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kurban Bayramı öncesi haftanın son mesai gününde belediye personelleri ile tek tek tokalaşıp, bayramlarını kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Temmuz 2022 Cuma 16:15
Başkan Bozkurt, Personeliyle Tek Tek Bayramlaştı
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kurban Bayramı öncesinde haftanın son mesai gününde belediye meclis salonunda personeller ile tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma törenine belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı. Aileleriyle birlikte Başkan Bozkurt ile bayramlaşan çocuklar, törene renk kattı.

“BİZ ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Tüm personellerin aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmesini dileyen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla Esenyurt’umuza hizmet etmek için çalışıyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Kurban Bayramı’nın ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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