banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.092,88
ALTIN
1.244,57
DOLAR
19,37
STERLİN
24,09
EURO
21,30
ZETSİAD’ın İftarında Deprem Bölgesi İçin Kur’an Okundu
Son Dakika
ZETSİAD’ın İftarında Deprem Bölgesi İçin...
İstanbul’un Tarihini Etkileyecek ‘Kazlıçeşme Mozaik Müzesi’nde Sona Gelindi
İstanbul’un Tarihini Etkileyecek ‘Kazlıçeşme Mozaik...
Başakşehir’deki Konut ve iş Yerlerinizi Ömer Çetin Gayrimenkul’de Değerlendirin
Son Dakika
Başakşehir’deki Konut ve iş Yerlerinizi...
Vergi Borçları İçin Yapılandırma Fırsatı Başladı..!
Vergi Borçları İçin Yapılandırma Fırsatı...

BAŞKAN BOZKURT ORUCUNU SAĞLIK EMEKÇİLERİYLE AÇTI

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçileri ve ailelerini iftar sofrasında ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2023 Cuma 10:56
BAŞKAN BOZKURT ORUCUNU SAĞLIK EMEKÇİLERİYLE AÇTI
banner171

BAŞKAN BOZKURT ORUCUNU SAĞLIK EMEKÇİLERİYLE AÇTI

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçileri ve ailelerini iftar sofrasında ağırladı.

Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, halk sağlığı için çalışan sağlık emekçileriyle iftar programında bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda dualar edilerek oruçlar açıldı. Esenyurt Kültür Merkezi’nde kurulan iftar sofrasına Başkan Bozkurt’un yanı sıra belediye başkan yardımcıları, hastane yetkilileri, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı. İftar yemeğinin ardından sağlık emekçilerine teşekkür konuşması yapan Bozkurt, “Bizi yaşamımızda mutlu ve huzurlu tutan çok değerli arkadaşlarım, Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Diliyorum ki herkes çocuklarının, ailesinin karşısına alnı açık yüzü ak olarak çıksın, çocuklarına mahcup olmasın ve hiç kimse zor durumda kalmasın. Ülkemizin birliği, beraberliği daim olsun. Hep böyle güzel sofralarda birlikte olalım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtRamazanİftarEenyurtEsenyurtbelediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Onun Bize Bıraktıklarını Kavramak İçin Buradayız”
“Onun Bize Bıraktıklarını Kavramak İçin Buradayız”
İzsiz’den Eski, Partisine Sitem İyi Partiye Teşekkür (VİDEOLU)
İzsiz’den Eski, Partisine Sitem İyi Partiye Teşekkür (VİDEOLU)
Bozkurt SMMM Üyeleri Ve Hukukçularla İftarda Buluştu
Bozkurt SMMM Üyeleri Ve Hukukçularla İftarda Buluştu
18 Mart Şehitleri Esenyurt'ta Anıldı
18 Mart Şehitleri Esenyurt'ta Anıldı
Binlerce Kişinin Hayatı ESBİM İle Değişiyor
Binlerce Kişinin Hayatı ESBİM İle Değişiyor

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169