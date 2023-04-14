BAŞKAN BOZKURT ORUCUNU SAĞLIK EMEKÇİLERİYLE AÇTI

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçileri ve ailelerini iftar sofrasında ağırladı.

Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, halk sağlığı için çalışan sağlık emekçileriyle iftar programında bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda dualar edilerek oruçlar açıldı. Esenyurt Kültür Merkezi’nde kurulan iftar sofrasına Başkan Bozkurt’un yanı sıra belediye başkan yardımcıları, hastane yetkilileri, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı. İftar yemeğinin ardından sağlık emekçilerine teşekkür konuşması yapan Bozkurt, “Bizi yaşamımızda mutlu ve huzurlu tutan çok değerli arkadaşlarım, Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Diliyorum ki herkes çocuklarının, ailesinin karşısına alnı açık yüzü ak olarak çıksın, çocuklarına mahcup olmasın ve hiç kimse zor durumda kalmasın. Ülkemizin birliği, beraberliği daim olsun. Hep böyle güzel sofralarda birlikte olalım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız.” dedi.