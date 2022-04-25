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Başkan Bozkurt Ordulu Vatandaşlarla İftarda Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği iftar yemeğine katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak Ordulu vatandaşlar ile yakından ilgilendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Nisan 2022 Pazartesi 16:58
Başkan Bozkurt Ordulu Vatandaşlarla İftarda Buluştu
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu’nun Battal Gazi Mahallesi’nde düzenlediği iftar yemeğine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ile katıldı. Düzenlenen iftar programına Ordu AKP Milletvekili Şener Yediyıldız, Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Gevrek, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu, Veysel Bal, siyasi parti yöneticileri ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Ordulu vatandaş katıldı. Programda Başkan Bozkurt’a tablo hediye edildi. Semazen gösterisi ile Ramazan’ın huzurunun yaşandığı iftar yemeğinde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Gevrek, Ordulu vatandaşlara güzel karşılamaları için teşekkür etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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