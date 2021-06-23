Başkan Bozkurt, Öğrencilerle Sınav Öncesi Motivasyon Etkinlğinde Buluştu

BAŞKAN BOZKURT: MUTLU OLMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN

Esenyurtlu öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak adına ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Bozkurt, “Mutlu olmaktan asla vazgeçmeyin. Bir ağabeyiniz olarak sizlere söyleyeceğim tek şey var: Çok para kazanmak, önemli mevkilerde olmak, çok büyük sıfatlar elde etmek sizi her zaman mutlu etmeyebilir. Asıl olanın, mutlu ve sağlıklı olmak olduğunu asla unutmayın. İnşallah sınavdan sonra da sınavda aldığınız sonuçları değerlendireceğiz. Başarmak için yeter ki bu uğurda disiplinli bir şekilde çalışın. Başarılar diliyorum; sağlıkla, mutlulukla, huzurla geçen bir süreç diliyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“HER BAŞKAN BÖYLE İŞLER YAPMIYOR, KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Sürekli Eğitim Merkezi öğrencilerden Mehmet Turğay, “Öğretmenlerimize ve Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür ediyorum. Gerçekten bizler için çok çaba harcadılar. Biz de çok çalıştık, başarmak istiyoruz. Belediye Başkanımızın böyle etkinlikler düzenlemesi, gençler ile beraber olması bana enerji veriyor. Her Başkan böyle işler yapmıyor. Gençleri sevdiği için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler de Başkanımızın arkasındayız” dedi. Etkinliğe katılan öğrencilerden Funda Gürer ise keyifli zaman geçirdiklerini söyleyerek, “Motivasyonumuz baya düşmüştü. Burada çok eğlenceli vakit geçiriyoruz, yarışmalar yapıyoruz ve halay çekiyoruz. Çok güzel” diye konuştu.

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ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)