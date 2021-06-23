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Başkan Bozkurt, Öğrencilerle Sınav Öncesi Motivasyon Etkinlğinde Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek öğrencilere yönelik düzenlenen moral ve motivasyon etkinliğine katıldı. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Bozkurt, “Asıl olanın, mutlu ve sağlıklı olmak olduğunu asla unutmayın” diye konuştu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi tarafından Danamandıra Tabiat Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, Esenyurtlu gençler ile YKS öncesi bir araya geldi. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı Sınav Öncesi Motivasyon Etkinliği’nde Başkan Bozkurt, öğrenciler ile sohbet ederek başarılar diledi.  Öğrenciler, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek: TYT (Temel Yeterlik Testi), AYT (Alan Yeterlik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) öncesi hem eğlendi hem de sınav stresinden uzaklaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Haziran 2021 Çarşamba 11:42
Başkan Bozkurt, Öğrencilerle Sınav Öncesi Motivasyon Etkinlğinde Buluştu
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BAŞKAN BOZKURT: MUTLU OLMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN

Esenyurtlu öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak adına ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Bozkurt, “Mutlu olmaktan asla vazgeçmeyin. Bir ağabeyiniz olarak sizlere söyleyeceğim tek şey var: Çok para kazanmak, önemli mevkilerde olmak, çok büyük sıfatlar elde etmek sizi her zaman mutlu etmeyebilir. Asıl olanın, mutlu ve sağlıklı olmak olduğunu asla unutmayın. İnşallah sınavdan sonra da sınavda aldığınız sonuçları değerlendireceğiz. Başarmak için yeter ki bu uğurda disiplinli bir şekilde çalışın. Başarılar diliyorum; sağlıkla, mutlulukla, huzurla geçen bir süreç diliyorum” ifadelerini kullandı.  

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“HER BAŞKAN BÖYLE İŞLER YAPMIYOR, KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Sürekli Eğitim Merkezi öğrencilerden Mehmet Turğay, “Öğretmenlerimize ve Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür ediyorum. Gerçekten bizler için çok çaba harcadılar. Biz de çok çalıştık, başarmak istiyoruz. Belediye Başkanımızın böyle etkinlikler düzenlemesi, gençler ile beraber olması bana enerji veriyor. Her Başkan böyle işler yapmıyor. Gençleri sevdiği için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler de Başkanımızın arkasındayız” dedi. Etkinliğe katılan öğrencilerden Funda Gürer ise keyifli zaman geçirdiklerini söyleyerek, “Motivasyonumuz baya düşmüştü. Burada çok eğlenceli vakit geçiriyoruz, yarışmalar yapıyoruz ve halay çekiyoruz. Çok güzel” diye konuştu.

Görüntü Linki:

https://we.tl/t-KiB85fIxok

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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