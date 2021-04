Başkan Bozkurt, Mültecilere Destek Olunması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nin uluslararası proje ortağı olan Save The Children ile Esenyurt’taki çalışmaları ve gelecek projelerine dair toplantı gerçekleştirdi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nin uluslararası proje ortaklarından biri olan Save The Children ile güncel ve planlanan projelerine dair toplantı yaptı. Toplantıda Save The Children Türkiye Direktörü Oben Çoban, Başkan Bozkurt’a çalışmalar hakkında bilgi verdi.