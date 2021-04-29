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Başkan Bozkurt, Mültecilere Destek Olunması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nin uluslararası proje ortağı olan Save The Children ile Esenyurt’taki çalışmaları ve gelecek projelerine dair toplantı gerçekleştirdi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nin uluslararası proje ortaklarından biri olan Save The Children ile güncel ve planlanan projelerine dair toplantı yaptı. Toplantıda Save The Children Türkiye Direktörü Oben Çoban, Başkan Bozkurt’a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2021 Perşembe 16:48
Başkan Bozkurt, Mültecilere Destek Olunması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
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SAVE THE CHILDREN, MESLEK EDİNDİRME KURSLARINI DESTEKLEYECEK

Esenyurt’ta bulunan sığınmacı çocukların ve ailelerinin bilgiye erişiminin artırılması, toplum temelli psikososyal destek sağlanması ve çocuk odaklı koruma servislerinin sağlanmasını amaçlayan ‘Toplum Temelli Çocuk Koruma’ projesinin güncel durumunun konuşulduğu toplantıda, ‘Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi’ kapsamında meslek edindirme atölyelerinin destekleneceği belirtildi. Esenyurt Belediyesi’nin uluslararası proje ortağı olan Save The Children Türkiye Direktörü Oben Çoban, ‘Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi’ ile gençlik odaklı koruma ve psikososyal destek hizmetlerinin sağlanması, mülteci ve ev sahibi topluluk gençleri arasında şiddet, sömürü, istismar ve ihmalden korunması için kaynakların artırılmasını amaçladıklarını dile getirdi.  

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