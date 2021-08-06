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Başkan Bozkurt,  Muhtarlar İle Görüştü

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2022 Mali Yılı Bütçesi’ni oluşturma sürecinde ortak akılda buluşmak ve bütçe harcamalarını birlikte planlamak için muhtarlar ile bir araya geldi. Başkan Bozkurt, "Hedefimiz vatandaşların ihtiyaç hissettiği yatırımı belediyeden verimli bir şekilde almasıdır" dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 09:47
Başkan Bozkurt,  Muhtarlar İle Görüştü
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2022 Mali Yılı Bütçesi’ni oluşturma sürecinde ortak akılda buluşmak ve bütçe harcamalarını birlikte planlamak için kahvaltıda muhtarlar ile bir araya geldi. Esenyurt Nikâh Sarayı’nda yapılan toplantıya muhtarların yanı sıra Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu ve Hayrettin Babahan da katıldı.

“HEDEFİMİZ, RİSKLERİ TAHMİN EDİLEBİLİR BİR POZİSYONA GETİRMEK”

Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan katılımcı bütçe toplantısında konuşan Başkan Bozkurt, “Hedefimiz her şeyi bilinebilir, kontrol edilebilir ve riskleri tahmin edilebilir bir pozisyona getirmek. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve isteklerinin yönetime ulaşması açısından hem de kaynakların verimli kullanılması açısından önemli bir çalışma” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BOZKURT, “ASLA GERİ ADIM ATMAK, PES ETMEK YOK!”

Belediyede önceki yönetimden borç ve davaların kaldığını hatırlatan Başkan Bozkurt, tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarına devam edeceklerini yineledi. Başkan Bozkurt şöyle konuştu: "Öyle bir süreçten geçtik ki havada uçan kuşun bile hesabı sorulmaya başlandı. Yılmak yok, asla geri adım atmak, pes etmek yok! Ne söylediysek söylediğimiz işleri yapmak için tüm enerjimiz ile sonuna kadar çalışacağız. ‘Biz her şeyi en iyi biliyoruz, bizim dediğimiz en doğrudur, sizin buna ihtiyacınız vardır’ şeklinde çalışmayı doğru bulmuyoruz. Demokratik, katılımcı bütçe çok önemli ve değerli. Bunu her beraber yapmalıyız. Biz sizlerle, siz de yönettiğiniz mahalleler içinde vatandaşların nabzını tutarak, burada ne istediğini tespit ederek bize iletirseniz, sorunların bir kısmını, belki de tamamını düzeltiriz. Hedefimiz, vatandaşların ihtiyaç hissettiği yatırımı belediyeden en verimli bir şekilde almasını sağlamak. Bunu da katılımcı bütçede hep beraber yapacağız. Bütün zor koşullara rağmen bana verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hep beraber övgü ile bahsedeceğimiz bir kentin oluşmasına birlikte katkı sunacağız.”

Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ise “2022 bütçesini bizlerle yaptığınız için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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