Başkan Bozkurt Minibüsçülerle Vefa Yemeğine Katıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yıllardır ilçenin ulaşım yükünü omuzlayan 113 No.lu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin, kooperatifte emeği bulunan eski yöneticilerin onuruna düzenlediği Vefa Yemeği’ne katıldı. Program, geçtiğimiz günlerde Taksim’de gerçekleşen bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybeden vatandaşların anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla başladı. Yemeğe, Belediye Başkanı Bozkurt’un yanı sıra İBB Genel Koordinatörü Coşkun Tanış, Siirt Baykan eski Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz, 113 No.lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yücel Tanış, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, STK temsilcileri ve çok sayıda minibüs esnafı katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Slayt gösterisinin ardından, kuruluşundan bugüne kadar kooperatifte emeği olan eski yöneticilere plaket verildi. Ayrıca, kooperatife katkılarından dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a da plaket takdim edildi.

“BENİM İÇİN BİR ONURDUR”

Sahnede yaptığı konuşmada minibüsçü esnafına, “Her an bana sahip çıktınız” diyerek teşekkür eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt şöyle devam etti: “Bizim bir arada olmamız bir zorunluluktur. Bulunduğumuz toprakları terk edip buraya gelme nedenimiz zaten yoksulluk içinde olmamız ve zorluklar yaşıyor olmamız. Daha güzel bir yaşamı elde etmek için buraya geldik. Bu toplumda birlik ve beraberliğe inanır bir şekilde davranmamız lazım. Siyasi düşüncemiz, inancımız, kökenimiz, yaşamdan beklentilerimiz farklı olabilir. Bunlar bizi birbirimizden ayıran değil, birbirimizi güçlendiren, daha farklı pencerelerden yaşama bakmamızı sağlayan şeyler. Farklı baktığımızda ve beraber durduğumuzda daha güçlü oluruz. Burada daha önceki başkanlarımızın da anılıyor olması çok anlamlı. Bize bir görev verilir, hizmet olanağı oluşur. Esenyurtlular bana güvendiler, bana bir hizmet süresi bahşettiler, bu benim için bir onurdur.”

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA”

Esenyurt 113 No.lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yücel Tanış ise 33 yıldır Esenyurt halkına en iyi şekilde hizmet etmeye vermeye çalıştıklarını vurguladı. “Bugünlere kolay gelmedik” diyen Tanış, “Burada yöneticilerimizin ve esnafımızın büyük emeği var. Bizim amacımız, birlik ve beraberliği sağlamak. Esnafla çok iyi bir diyaloğumuz var. Bu konuda Belediye Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt’un çok büyük katkısı oldu. Her görüşmemizde bize saatlerce zamanını ayırarak hep sıcak davrandı, biz de onun her zaman yanındayız” diyerek Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.