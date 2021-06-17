BAŞKAN BOZKURT, MİNİBÜSÇÜLER KOOPERATİFİ BAŞKANLIK SEÇİMİNE KATILDI

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, S.S. 113 No.lu Minibüsçüler Kooperatifi Genel Kuruluna katıldı. Başkan Bozkurt, tekrar seçilen Yücel Tanış ve yönetimine başarılar diledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan S.S. 113 No.lu Minibüsçüler Kooperatifi Genel Kuruluna katıldı. Seçimi kazanan Yücel Tanış ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Bozkurt, birlik oldukları için kooperatife teşekkür etti.

BİRLİK VE BERABERLİĞE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ BİR SÜREÇ

Genel Kurul toplantısında konuşan Başkan Bozkurt, Esenyurt’ta ‘Sarı Minibüsler’ olarak bilinen 113 No.lu Minibüsçüler Kooperatifi Genel Kurulunda konuştu. “Burada birlik ve beraberliğin sağlanmış olması, tek aşamada hep beraber bir yönetim çıkarmış olmanız bence çok ama çok değerli” diyerek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Başkan Bozkurt, “Sadece Esenyurt’taki minibüsçü esnafın bir araya gelmesi değil bu. Esenyurt’a çok önemli bir mesaj veriyorsunuz burada, çok ama çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Yoklukların, zorlukların, hastalıkların, pandeminin ve ekonomik krizlerin içinden geçiyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreç. Umarım ki daha sonra diğer esnaf birlikleri ile de birleşirsiniz. Esenyurt’taki minibüs esnafı tek bir çatı altında, daha güçlü bir şekilde kendini ifade eder. Esenyurtluların ileride daha mutlu, huzurlu olabilmesi için size vermem gereken hangi destek varsa, burada olduğumu hiçbir zaman unutmayın” diye konuştu.

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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)