BAŞKAN BOZKURT MAHALLE MUHTARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Piri Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Sarıdede, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Muhtarı Gülşah Güler, Yeşilkent Mahallesi Muhtarı Ahmet Fidan, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Celal Turan ve Gökevler Mahallesi Muhtarı Sadık Arslan ile bir araya geldi. İlçe sorunlarının konuşulduğu ziyarette, Fen İşleri Müdürü Mustafa Yolcu, Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Akyürek ve Temizlik İşleri Müdürü Ziya Seymen de Başkan Bozkurt’a eşlik etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

KÜTÜPHANE YAPIMI İNŞAATI HIZLANDIRILDI

Bağlarçesme Mahallesi'nde yapımı devam eden kütüphane inşaatını inceleyerek bilgi alan Başkan Bozkurt çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

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ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)