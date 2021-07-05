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Başkan Bozkurt, Kapalı Semt Pazarında İnceleme Yaptı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Pazarcılar Derneği Başkanı Cihangir Demir ve dernek yönetimi ile birlikte Örnek ve Çınar Mahalleleri Kapalı Semt Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:11
Başkan Bozkurt, Kapalı Semt Pazarında İnceleme Yaptı
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Çınar Mahallesi'nde Esenyurt Pazarcılar Derneği Başkanı Cihangir Demir ve dernek yönetimi ile birlikte Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan Örnek ve Çınar Mahalleleri Kapalı Semt Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Semt pazarını inceleyen Başkan Bozkurt’a, Esenyurt Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Mahmut Karatay, Örnek Mahallesi Muhtarı Suat Şahin ve Çınar Mahallesi Muhtarı Kazım Karakuş da eşlik etti. Başkan Bozkurt, ilçenin en büyük pazarlarından biri olan Cumartesi Pazarı'nın Örnek ve Çınar Mahalleleri Kapalı Semt Pazarı’na taşınma sürecini pazarcılar ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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