banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
6.365,00
ALTIN
1.711,75
DOLAR
26,92
STERLİN
35,16
EURO
30,23
Başkan Bozkurt : Kadınların Yanında Olacağız
Başkan Bozkurt : Kadınların Yanında...
İSKİ, Bakırköy'ün Alt Yapı Sorunlarını 450 Milyon Liralık Yatırımla Çözdü
Son Dakika
İSKİ, BAKIRKÖY’ÜN ALT YAPI SORUNLARINI...
İBB’nin Cami İnşaatına Diyanet’ten Engel (Videolu)
Son Dakika
İBB’nin Cami İnşaatına Diyanet’ten Engel...
Yazın spor yaparken bu hatalardan kaçının!
Yazın spor yaparken bu hatalardan...

Başkan Bozkurt : Kadınların Yanında Olacağız

Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Akçaburgaz Ek Hizmet Binası’nın açılışında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Kadınlarımızın yaşama daha güçlü tutunması için onların yanında olacağız. Kadınlarını güçlendirmeyen toplumların ayakta kalması, birlik beraberlik içinde yaşaması mümkün değil” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Temmuz 2023 Salı 17:28
Başkan Bozkurt : Kadınların Yanında Olacağız
banner171

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından hayata geçirilen Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nin Akçaburgaz Ek Hizmet Binası açıldı. Psikolojik danışmanlık hizmetleri, çocuklar için çeşitli terapi dersleri ve kadınlara yönelik el sanatları kurslarının verileceği merkezin açılışını Başkan Bozkurt vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdi. Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan merkezde, talepler doğrultusunda açılacak el sanatları kurslarıyla kadınlar, haftanın beş günü eğitim alarak hem kendilerini geliştirme hem de yeni ürünler üretme imkânı bulacak. Kadınların sosyalleşmesine de katkı sağlayan bu kurslarda üretilen el emeği ürünler kazanca dönüşecek. Vatandaşlar, merkezdeki tüm hizmetlerden bizzat başvuru yaparak faydalanabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Onlar güzelleştikçe biz de güzelleşeceğiz”

Kadınların yaşama daha güçlü tutunması için her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Burada önemli bir iş yapıldı. Atıl durumdaki bir alanı aktif olarak kullanmak için arkadaşlarımız çalışma yaptı. Merkezimizde kadınlarımızın yaşama daha güçlü tutunması için bütün olanaklarımızla onların yanında olacağız. Kadınlarını güçlendirmeyen toplumların ayakta kalması, birlik beraberlik içinde yaşaması mümkün değil. O yüzden kadınlarımız ne kadar güçlüyse o toplumda o kadar güçlü olur. Ben şimdiden çalışma süreci içinde yer alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanında olacağız. Onlar güzelleştikçe biz de güzelleşeceğiz inşallah.”

Anneler kursta çocuklar oyun alanında

Kadınların eğitim alarak üretim yapması için her ayrıntının düşünüldüğü merkezde çocuklar da unutulmadı. Anneler eğitim alırken çocuklar da onlar için hazırlanan oyun alanında eğlenceli vakit geçirecek. Çocuklar, psikolog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlanan eğitici ve öğretici aktivitelerden yararlanarak, gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynayacak. Merkezde yapılacak çeşitli terapi dersleriyle çocukların gelişimlerine katkı sağlanacak.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 18.07.2023 17:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Bozkurt Göle Kültür Ve Kaşar Festivalinde
Başkan Bozkurt Göle Kültür Ve Kaşar Festivalinde
Esenyurt'taki Parklar Yenileniyor
Esenyurt'taki Parklar Yenileniyor
Esenyurt Belediyesi'nin Sinek Ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Esenyurt Belediyesi'nin Sinek Ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Esenyurt'ta da LGS Tercih Heyecanı Başladı
Esenyurt'ta da LGS Tercih Heyecanı Başladı
Esenyurt'ta İbadethaneler Bayram Namazına Hazır
Esenyurt'ta İbadethaneler Bayram Namazına Hazır

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169