Başkan Bozkurt : Kadınların Yanında Olacağız

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından hayata geçirilen Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nin Akçaburgaz Ek Hizmet Binası açıldı. Psikolojik danışmanlık hizmetleri, çocuklar için çeşitli terapi dersleri ve kadınlara yönelik el sanatları kurslarının verileceği merkezin açılışını Başkan Bozkurt vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdi. Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan merkezde, talepler doğrultusunda açılacak el sanatları kurslarıyla kadınlar, haftanın beş günü eğitim alarak hem kendilerini geliştirme hem de yeni ürünler üretme imkânı bulacak. Kadınların sosyalleşmesine de katkı sağlayan bu kurslarda üretilen el emeği ürünler kazanca dönüşecek. Vatandaşlar, merkezdeki tüm hizmetlerden bizzat başvuru yaparak faydalanabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Onlar güzelleştikçe biz de güzelleşeceğiz”

Kadınların yaşama daha güçlü tutunması için her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Burada önemli bir iş yapıldı. Atıl durumdaki bir alanı aktif olarak kullanmak için arkadaşlarımız çalışma yaptı. Merkezimizde kadınlarımızın yaşama daha güçlü tutunması için bütün olanaklarımızla onların yanında olacağız. Kadınlarını güçlendirmeyen toplumların ayakta kalması, birlik beraberlik içinde yaşaması mümkün değil. O yüzden kadınlarımız ne kadar güçlüyse o toplumda o kadar güçlü olur. Ben şimdiden çalışma süreci içinde yer alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanında olacağız. Onlar güzelleştikçe biz de güzelleşeceğiz inşallah.”

Anneler kursta çocuklar oyun alanında

Kadınların eğitim alarak üretim yapması için her ayrıntının düşünüldüğü merkezde çocuklar da unutulmadı. Anneler eğitim alırken çocuklar da onlar için hazırlanan oyun alanında eğlenceli vakit geçirecek. Çocuklar, psikolog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlanan eğitici ve öğretici aktivitelerden yararlanarak, gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynayacak. Merkezde yapılacak çeşitli terapi dersleriyle çocukların gelişimlerine katkı sağlanacak.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)