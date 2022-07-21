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Başkan Bozkurt İstihdam Hedefini Aştı: 41 Bin Kişi İşe Yerleşti

*Başkan Bozkurt’un göreve gelmesiyle birlikte verimli hale gelen Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, 3 yılda 40 bini aşkın kişiye istihdam sağladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Temmuz 2022 Perşembe 12:01
Başkan Bozkurt İstihdam Hedefini Aştı: 41 Bin Kişi İşe Yerleşti
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Türkiye’nin kanayan yarası olan işsizliğe çözüm olmaya devam eden Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), her geçen gün bir rekora daha imza atıyor. ESBİM, 2019 yılından bu yana 41 bin 161 kişinin işe yerleşmesinde aracı oldu.

Göreve geldiği ilk günden bu yana vatandaşa yakın hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, binlerce vatandaşı iş sahibi yapmaya devam ediyor. ESBİM, iş arayan Esenyurtluları ilçede faaliyet gösteren sektörün öncü firmalarıyla buluşturarak mülakatlar gerçekleştiriyor. Mülakatlara katılanların sağlık, lojistik, gıda, tekstil, kimya, mobilya, kozmetik, inşaat, sanayi ve özel güvenlik gibi çeşitli sektörlerde istihdamı sağlanıyor.

41 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİ!

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, göreve ilk başladığı dönemde koyduğu ‘yılda 10 bin istihdam’ hedefini aşarak, 2019 yılında 7 bin 122 kişinin, 2020 yılında 11 bin 192 kişinin, 2021 yılında 13 bin 512 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı. ESBİM, 2022 yılının Temmuz ayı itibarıyla da 9 bin 335 kişiyi daha işe yerleştirerek 41 bin 161 kişinin istihdamına aracı oldu. Ayrıca 2019 yılından bu yana 12 bin 166 kadının iş bulmasına destek olan ESBİM, 2 bin 667 firma ile düzenli olarak görüşmeler yaparak vatandaşların istihdama katılması için çalışıyor.

“BİR REKORA DAHA İMZA ATTIK”

Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, ESBİM’de bir rekora imza attıklarına dikkat çekti. Ayyıldız, “İnsanların hayatına dokunmaya, işsizliğe çare üretmeye, aile ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ederken bir rekora daha imza attık. Bu sayıyı artırarak mutlu bir kentin yaratılmasına katkıda bulunmaktayız” dedi. Her geçen gün yeni firmalarla çalıştıklarını dile getiren Ayyıldız, “Gerek sektör temsilcileri olan ESİDER ve SANDER dernekleri gerekse veri tabanımızda kayıtlı ve bizimle çalışan 2 bin 667 firmamız rutin olarak iş danışmanları tarafından aranmakta ve personel talepleri ile iş ilanları alınmaktadır” diye konuştu.

HEDEF 70 BİN

“Hedefimiz önümüzdeki yıla kadar 70 bin vatandaşımıza iş imkânı sağlamak” diyen Orhan Ayyıldız, şöyle konuştu: “Planladığımız yeniliklerle, birimimize ait 2 adet araç, saha personelleriyle birlikte Esenyurt’taki meydan, metrobüs durakları, semt pazarları girişleri ve muhtarlık önlerine giderek vatandaşlarımızın iş başvurularını alacak. Bu sayede daha çok vatandaşımıza ulaşacağız. Ayrıca gerek Esenyurt Meydanı’nda gerekse kültür merkezlerimizde firma stantları kurularak tanıtımlar ve iş başvuruları gerçekleşecek. Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt’un talimatı doğrultusunda işsizliğe çare olmaya, vatandaşlarımıza iş bulmaya devam edeceğiz.”

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ​

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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