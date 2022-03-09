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Başkan bozkurt: “güçlü kentler, güçlü kadınlar ile mümkün”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Fatmagül Berktay’ın başkanlığında Esenyurt’ta ilk kez ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde çalışmalarını tamamladı. ‘Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar' sloganıyla yapılan çalıştayın ardından konuşma yapan Başkan Bozkurt: “Güçlü kadınlar güçlü kentlerle mümkün olabilir, güçlü kentler de ancak güçlü kadınlarla mümkün olabilir” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2022 Çarşamba 09:00
Başkan bozkurt: “güçlü kentler, güçlü kadınlar ile mümkün”
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‘Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar' mottosuyla Esenyurt’ta ilk kez ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, çalışmalarını tamamladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Fatmagül Berktay’ın başkanlığında 5 Mart’ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde başlayan çalıştay, fırsat eşitliği ve kadınların kent içindeki rolünün artırılması yönünde çalışmalar yaptı. Daha eşit ve kapsayıcı kentlerde söz sahibi olabilmesi amacıyla Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kent Konseyi ile Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı iş birliğinde yapılan çalıştay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde raporunu açıkladı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştay, Sanatçı Nazan Akalın'ın verdiği konser sonrası, Ressam Raziye Cerit Albayrak'ın “Görme” isimli resim sergisi ile devam etti. Açıklanan çalıştay raporunda, fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların kent içindeki rolünün artırılması gerektiğini vurgulayarak mülteci haklarına özen gösterilmesi, kadınların ekonomik bakımdan güçlendirilmeleri, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konular üzerinde duruldu. CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, kadın akademisyenler, kadın muhtarlar, kadın belediye meclis üyeleri ve kadın aktivistlerin katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Bozkurt, çalıştayın önemine ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihsel sürecine dikkat çekti.

 “GEREKLI OLAN, KADINLARIN SORUNLARINA YÖNELİK KONUŞMAK”

 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınların sorunlarının konuşulup çözülmesi gerektiğini ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, güçlü kentlerin güçlü kadınlar ile mümkün olabileceğini vurguladı. Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Aslında konuşulması gerektiği gibi kadınların sorunlarına dair çok fazla konuşmuyoruz. Gerekli olan, kadınların sorunlarına yönelik konuşmak. Zira bugünün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmasının nedeni daha önce birçok kadının yanarak canlarını vermiş olmalarıdır. Kadınların yaşadığı sorunları tartışmak lazım ki önümüzdeki süreçte aynı sorunlar yaşanmasın. Biz yöneticiler eğer toplumun sorunlarını iyi analiz etmezsek onların ne yaşadığını anlamazsak çözüm bulmamız da çok mümkün değil.

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