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Başkan Bozkurt Göle Kültür Ve Kaşar Festivalinde
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Başkan Bozkurt Göle Kültür Ve Kaşar Festivalinde
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Başkan Bozkurt Göle Kültür Ve Kaşar Festivalinde

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali için memleketi Ardahan’a giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, davullar ve zurnalar eşliğinde karşılandı. Konuşmalarında birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Bozkurt, “Bölgemizin insanları çok farklı oluyor. İnsanları kimliğine göre ayırmıyor, inancına göre ayırmıyor, cinsiyetine göre ayırmıyor ve her zaman zayıfın yanında oluyor.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:44
Başkan Bozkurt Göle Kültür Ve Kaşar Festivalinde
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Ardahan’da gelenek haline gelen Ulusal Göle ve Kaşar Festivali’nin bu yıl 22’ncisi düzenlendi. Memleketi Ardahan’ın gelenek haline gelen bu festivaline, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’ta katılım sağladı. Davullar ve zurnalar eşliğinde coşkuyla başlayan Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali’nde Başkan Bozkurt, “Dayanışmaya, birlik ve beraberliğe güç veren bu renkli festivalde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner 

Biz birçok zorlukla mücadele ede ede hayat içinde yoğuruluyoruz

Festivallerin birlik ve beraberlik bakımından önemli olduğunu belirten Başkan Bozkurt şöyle konuştu, “Burada olmak çok güzel. Bu festivallerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa burada bir araya geliyoruz. Birbirimizi görüyoruz, helalleşiyoruz, sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz, sıla özlemini gideriyoruz ve burada güzellikleri paylaşıyoruz. Değerli hemşehrilerim biz birçok zorlukla mücadele ede ede hayat içinde yoğruluyoruz. Bu bölgede yaşamak fiziki koşulları itibari ile çok zor ama aynı zamanda bu zorluklar bize birçok yeteneği beraberinde getiriyor. Bu zorluklar bize adalet duygusunu, insanı sevmeyi, paylaşmayı, hakkı, hukuku yaşayarak öğretiyor ve bunu istesek de istemesek de yaşam içinde uyguluyoruz.

Bu bölgeye biz siyasetçilerin daha çok özen göstermesi lazım

Bozkurt memleketinin coğrafi zenginliklerine dikkat çekerek şunları da ekledi; “Göle özel bir bölgedir, özel bir coğrafyadır, insanları da özeldir. Kadınları kardelen gibi zorlukların altında büyüyerek yetişir, erkekleri dağlar gibi bütün zorlukların karşısında mücadele ile devam eder yaşama. Bu bölgeye biz siyasetçilerin daha çok özen göstermesi lazım. Bundan sonraki süreçlerde inşallah birlik ve beraberlik içinde hepimizin birbirini kabul ettiği, birbirine değer verdiği, birbirini önemsediği bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Ben de bu bölgenin yetiştirdiği bir evlat olarak elimden geldiğince bu bölgeden elimi çekmeyeceğim. Hayvancılığı ve tarımı elimizden geldiğince, oradaki olanakların elverdiği ölçüde güçlendireceğiz ve birlikte yaşama güçlü bir şekilde tutunacağız.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)

 

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