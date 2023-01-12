banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.970,71
ALTIN
1.146,01
DOLAR
18,79
STERLİN
22,97
EURO
20,39
Gökalp'in Çay Saati Programında Sorular Zordu Cevaplar İse Makul
Son Dakika
Gökalp'in Çay Saati Programında Sorular...
Başkan Bozkurt Gazetecileri Unutmadı
Başkan Bozkurt Gazetecileri Unutmadı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü Unutmadılar
Son Dakika
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü...
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof.Özdağ: Ülkenin KÖK Sorunu Kaçak Göçmenlerdir Dedi
Son Dakika
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof.Özdağ:...

Başkan Bozkurt Gazetecileri Unutmadı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bölgedeki ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Bozkurt, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, 4 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmalarla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ocak 2023 Perşembe 17:46
Başkan Bozkurt Gazetecileri Unutmadı
banner171

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Esenyurt’ta program düzenlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcilerini Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programında ağırladı. Basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan Bozkurt, kahvaltının ardından nasıl bir belediye devraldığı, kurumsal yapıda yaptığı düzenlemeler ve 4 yıllık görev süresinde eğitim, istihdam, kültür, sanat, spor gibi alanlarda ilçeye getirdiği yenilikler hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

“Ülkenin geleceğine dair yaptığınız haberlerin çok büyük önemi var”

Sunumun ardından gazetecilerin merak ettiği soruları da tek tek yanıtlayan Başkan Bozkurt, 10 Ocak’ın önemine değinerek, “Doğru haber alma hakkı olmadan kamuoyunun doğru bilgilenme şansı yok. O kadar önemli bir iş ki yaptığınız şey. Doğru bilgilendirme yapmadan düzgün insanların başa gelme şansı yok. Dolayısıyla bu ülkenin geleceğinde sizin verdiğiniz haberlerin çok büyük önemi var. Ben bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bunu çok zor şartlarda yapıyorsunuz. Umuyorum ki önümüzdeki günlerde daha güzel şartlarda olursunuz. Mutlulukla, huzurla, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bu süreci birlikte geçiririz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu Esenyurt’ta İş İnsanlariyla Buluştu
Kılıçdaroğlu Esenyurt’ta İş İnsanlariyla Buluştu
Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Her Kuruşu Halk İçin Harcıyor
Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Her Kuruşu Halk İçin Harcıyor
Çocuk Üniversite’nin Ön Kayıtları Başladı
Çocuk Üniversite’nin Ön Kayıtları Başladı
Sarıkamış Şehitleri Esenyurt’ta Anıldı
Sarıkamış Şehitleri Esenyurt’ta Anıldı
Esbim'dem İstihdam Rekoru
Esbim'dem İstihdam Rekoru

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169