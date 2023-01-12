Başkan Bozkurt Gazetecileri Unutmadı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Esenyurt’ta program düzenlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcilerini Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programında ağırladı. Basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan Bozkurt, kahvaltının ardından nasıl bir belediye devraldığı, kurumsal yapıda yaptığı düzenlemeler ve 4 yıllık görev süresinde eğitim, istihdam, kültür, sanat, spor gibi alanlarda ilçeye getirdiği yenilikler hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

“Ülkenin geleceğine dair yaptığınız haberlerin çok büyük önemi var”

Sunumun ardından gazetecilerin merak ettiği soruları da tek tek yanıtlayan Başkan Bozkurt, 10 Ocak’ın önemine değinerek, “Doğru haber alma hakkı olmadan kamuoyunun doğru bilgilenme şansı yok. O kadar önemli bir iş ki yaptığınız şey. Doğru bilgilendirme yapmadan düzgün insanların başa gelme şansı yok. Dolayısıyla bu ülkenin geleceğinde sizin verdiğiniz haberlerin çok büyük önemi var. Ben bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bunu çok zor şartlarda yapıyorsunuz. Umuyorum ki önümüzdeki günlerde daha güzel şartlarda olursunuz. Mutlulukla, huzurla, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bu süreci birlikte geçiririz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)