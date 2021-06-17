BAŞKAN BOZKURT, ÇOCUKLARLA SPOR YAPTI; FORMA VE AYAKKABI HEDİYE ETTİ

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen Yaz Spor Okulları’nın yeniden açılması sonrası ilk derse katıldı. Çocuklarla birlikte spor yapan Başkan Bozkurt, forma ve spor ayakkabı hediye etti. Başkan Bozkurt, “Ne olursa olsun derslerinizi ihmal etmeyin. Hepinizin başarılı olacağına inanıyorum” dedi. Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki uzman eğitmenler eşliğinde, 7-14 yaş arası çocuklar Yaz Spor Okulları’nda; Atletizm, Karate, Taekwondo, Futbol, Basketbol, Kung-fu, Masa Tenisi, Jimnastik, Kick Boks, Voleybol, Güreş, Boks, Kort Tenisi, Bisiklet ve Kadın-Erkek Fitness eğitimi alacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

HEM FİZİKSEL OLARAK GELİŞECEKLER HEM DE BİRLİK VE BERABERLİKLERİ ARTACAK

Spor etkinlikleri ile çocukların bedensel olarak gelişimine katkı sağladıklarını ve sosyalleştiğine dikkat çeken Başkan Bozkurt, pandemi sonrası spor faaliyetlerinin artıracaklarını ifade etti. Başkan Bozkurt, “Gerçekten çok güzel bir program. Uzun süredir yapmak istediğimiz ama pandemiden dolayı yapamadığımız bir programdı. İnşallah salgın hastalık azalırsa bunun devamı gelecek. Bugün 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza spor yapmak, bedenlerini geliştirmek, keyif almak, birbirleri ile olan diyaloglarını artırmaları için bir program başlattık. Onların aynı zamanda kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını da ücretsiz olarak karşılıyoruz. Öğretmenlerimiz çocuklara dersler verecek, hem eğlenecekler, kondisyon olarak kendilerini geliştirecekler hem de dostluk, birlik ve beraberliklerini geliştirecekler. Birbirlerini tanıyıp arkadaşlıkları güçlenecek. Bu önemli ve güzel bir etkinlikte burada olduğum için de kendimi mutlu hissediyorum” diye konuştu.

25 Haziran’a kadar başvuruların devam edeceği Yaz Spor Okulları’na başvuru yapmak isteyen Esenyurtlu çocuklar, 0212 699 51 55 no.lu telefon numarasını arayarak kayıt yapabilecek. Yaz Spor Okulları’nda eğitimler Eylül Ayı’na kadar devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)