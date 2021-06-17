banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1414
ALTIN
498.117
DOLAR
8.7059
STERLİN
12.1322
EURO
10.3780
Sancar: Bugün partimize karşı katliam girişimi yaşandı, bütün muhalefet partileriyle bir araya gelip ortak tutum belirlemeli !
Son Dakika
Sancar: Bugün partimize karşı katliam...
İmamoğlu, Malatya’da konuştu: “İstanbul’u 16 milyon insanın iradesi yönetiyor artık”
Neşe Doster: '' Ben İflah Olmaz Bir Atatürk Sevdalısıyım''
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Yazarlık...
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den Tezcan'a hakaret!
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den...

BAŞKAN BOZKURT, ÇOCUKLARLA SPOR YAPTI; FORMA VE AYAKKABI HEDİYE ETTİ

Esenyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilk derste çocuklarla spor yaptı; forma ve spor ayakkabı hediye etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Haziran 2021 Perşembe 13:05
BAŞKAN BOZKURT, ÇOCUKLARLA SPOR YAPTI; FORMA VE AYAKKABI HEDİYE ETTİ
banner171

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen Yaz Spor Okulları’nın yeniden açılması sonrası ilk derse katıldı. Çocuklarla birlikte spor yapan Başkan Bozkurt, forma ve spor ayakkabı hediye etti. Başkan Bozkurt, “Ne olursa olsun derslerinizi ihmal etmeyin. Hepinizin başarılı olacağına inanıyorum” dedi. Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki uzman eğitmenler eşliğinde, 7-14 yaş arası çocuklar Yaz Spor Okulları’nda; Atletizm, Karate, Taekwondo, Futbol, Basketbol, Kung-fu, Masa Tenisi, Jimnastik, Kick Boks, Voleybol, Güreş, Boks, Kort Tenisi, Bisiklet ve Kadın-Erkek Fitness eğitimi alacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

HEM FİZİKSEL OLARAK GELİŞECEKLER HEM DE BİRLİK VE BERABERLİKLERİ ARTACAK

Spor etkinlikleri ile çocukların bedensel olarak gelişimine katkı sağladıklarını ve sosyalleştiğine dikkat çeken Başkan Bozkurt, pandemi sonrası spor faaliyetlerinin artıracaklarını ifade etti. Başkan Bozkurt, “Gerçekten çok güzel bir program. Uzun süredir yapmak istediğimiz ama pandemiden dolayı yapamadığımız bir programdı. İnşallah salgın hastalık azalırsa bunun devamı gelecek. Bugün 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza spor yapmak, bedenlerini geliştirmek, keyif almak, birbirleri ile olan diyaloglarını artırmaları için bir program başlattık. Onların aynı zamanda kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını da ücretsiz olarak karşılıyoruz. Öğretmenlerimiz çocuklara dersler verecek, hem eğlenecekler, kondisyon olarak kendilerini geliştirecekler hem de dostluk, birlik ve beraberliklerini geliştirecekler. Birbirlerini tanıyıp arkadaşlıkları güçlenecek. Bu önemli ve güzel bir etkinlikte burada olduğum için de kendimi mutlu hissediyorum” diye konuştu.

25 Haziran’a kadar başvuruların devam edeceği Yaz Spor Okulları’na başvuru yapmak isteyen Esenyurtlu çocuklar, 0212 699 51 55 no.lu telefon numarasını arayarak kayıt yapabilecek. Yaz Spor Okulları’nda eğitimler Eylül Ayı’na kadar devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESENYURT BELEDİYESİ İBADETHANELERİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDİYOR
ESENYURT BELEDİYESİ İBADETHANELERİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDİYOR
BAŞKAN BOZKURT, MİNİBÜSÇÜLER KOOPERATİFİ BAŞKANLIK SEÇİMİNE KATILDI
BAŞKAN BOZKURT, MİNİBÜSÇÜLER KOOPERATİFİ BAŞKANLIK SEÇİMİNE KATILDI
BAŞKAN BOZKURT MAHALLE MUHTARIYLA BİR ARAYA GELDİ
BAŞKAN BOZKURT MAHALLE MUHTARIYLA BİR ARAYA GELDİ
‘Emeğim' Kursları, Üniversite Öğrencilerinin En Büyük Yardımcısı Oldu
‘Emeğim' Kursları, Üniversite Öğrencilerinin En Büyük Yardımcısı Oldu
Esenyurt'ta Yüz Yaşını Aşmış Zeytin Ağaçları Dikildi
Esenyurt'ta Yüz Yaşını Aşmış Zeytin Ağaçları Dikildi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169