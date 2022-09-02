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Başkan Bozkurt Çocuklarla Barış Ağacı Dikti

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Esenyurtlu çocuklarla birlikte barışı ve kardeşliği temsilen zeytin ağacı dikti. Çocukların daha güzel bir dünyada yetişmeleri gerektiğini belirten Başkan Bozkurt, “Çocuklarını doğru yetiştiren ülkeler birlik ve beraberliklerini de sağlamış olurlar” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2022 Cuma 10:04
Başkan Bozkurt Çocuklarla Barış Ağacı Dikti
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Esenyurt’ta bir ilk olan Çocuk Üniversitesi’ne giderek incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yapımı devam eden okulun bahçesine çocuklarla birlikte ağaç dikti. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün anlam ve önemine binaen barışı ve kardeşliği temsil eden zeytin ağacının köklerine Esenyurtlu çocuklarla birlikte toprak atan Başkan Bozkurt, çocukların daha nitelikli eğitim almaları için çalıştıklarını ve onlara daha güzel yarınlar sunmayı amaçladıklarını belirtti.

“Çocuklarına sahip çıkan, geleceğine sahip çıkmış demektir”

Barışın ve kardeşliğin simgesi olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde çocuklarla birlikte zeytin ağacı diktiklerini söyleyen Başkan Bozkurt, “Çocuklarına sahip çıkan, geleceğine sahip çıkmış demektir. Biz de çocuklarımızın nitelikli eğitim alması, kafalarının açık olması, entelektüel olarak kendilerini yetiştirebilmeleri, dünyayı ve yaşadıkları coğrafyayı anlayabilmeleri için bir eğitim kurumu oluşturduk. Çocuklarını doğru yetiştiren ülkeler, birlik ve beraberliklerini de sağlamış olurlar. Bu barışın bir nişanı olacak. İnşallah çocuklar bundan sonraki süreçlerde kökenine, inancına, kimliğine, siyasi tercihine bakılmaksızın beraber yaşamayı, birbirleriyle tartışmayı, birbirlerine kendilerini ifade etmeyi de öğrenecekler” diye konuştu.

Türkiye’de örnek olacak

Başkan Bozkurt şöyle devam etti: “Yaklaşık bir ay sonra açılışını yapacağız. İç çalışmalar aşağı yukarı bitti, peyzaj çalışmaları devam ediyor. Bittiğinde belki Türkiye’ye de örnek olacak bir çalışma olacak. Heyecanlıyız, gururluyuz. Artık yavaş yavaş bizim yaptığımız planlar ve projeler de yeşermeye başladı. Bir ilkini yapmış olduk, kamuoyuna bunu da tanıtacağız. Belki ekonomik bütçe olarak, büyüklük olarak en büyüğü değil ama bizim için en anlamlısının Dünya Barış Günü’nde işlemini başlatmış olduk.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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