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Başkan Bozkurt, Canlarla Orucunu Açtı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Muharrem Ayı’nın ilk akşamında Erenler Cemevi’nde vatandaşlar ile birlikte orucunu açtı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 10:30
Başkan Bozkurt, Canlarla Orucunu Açtı
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Muharrem Ayı’nın başlamasıyla birlikte Muharrem Orucu tutmaya başlayan çok sayıda vatandaş, Akşemseddin Mahallesi Erenler Cemevi’nde bir araya geldi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Oruç açmadan sonra vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Bozkurt, kutsal günlerde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurguladı. Başkan Bozkurt, “Bu bir yas ve matem orucudur. Onun bilinciyle akıtılan gözyaşı ve tutulan yas, yarınların dostluğunu, kardeşliğini ve birliğini sağlayacaktır. Tutulan oruçların, güzelliklere ve kardeşliklere vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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