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Başkan Bozkurt, Cami İnşaatını İnceledi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Akşemseddin Mahallesi’nde yapımı devam eden cami inşaatı çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:16
Başkan Bozkurt, Cami İnşaatını İnceledi
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Akşemseddin Mahallesi’nde Esenyurt Belediyesi
tarafından yapımı devam eden cami inşaatında denetlemelerde bulundu. Başkan Bozkurt, inceleme
sırasında yüklenici firmanın yetkilileri ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi
aldı. 840 metrekare namaz kılma alanı bulunan caminin yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. Cami inşaatı
tamamlandığında aynı anda bin kişi namaz kılabilecek. İki minaresi bulunan camide taziye evi, Kur’an
kursu ve kütüphane de yer alacak.
Belediye Başkan Kemal Deniz Bozkurt, yakında ibadete açılacak caminin eksikliklerinin tamamlanması
için yetkililere talimat verdi.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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