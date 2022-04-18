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Başkan Bozkurt Çalışma Arkadaşlarıyla Ramazan Sofrasında Bir Araya Geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt Ramazan’ın on ikinci gününde belediyedeki çalışma arkadaşlarıyla iftarda bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Bozkurt: “Hepimizin tek görevi var; Esenyurtluların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamaları için onlara hizmet etmek” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:07
Başkan Bozkurt Çalışma Arkadaşlarıyla Ramazan Sofrasında Bir Araya Geldi
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Toplu iftar sofralarının pandemiden sonra yeniden kurulmaya başlandığı Ramazan Ayı’nda, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beygah Kapalı Semt Pazar'ında belediyedeki çalışma arkadaşlarıyla iftar sonrasında buluştu. Emeğin öneminin hissedildiği Ramazan sofrasına; Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Ali Susuz, Hayrettin Babahan, Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu ve Veysel Bal ve Birim Müdürleri de katıldı.

“BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ DAHA ÇOK ARTIRACAĞIZ”

İftar yemeğinde konuşan Başkan Kemal Deniz Bozkurt, hizmetlerinden ve emeklerinden ötürü çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Bozkurt, “Yaklaşık üç yıl oldu göreve başlayalı. Eski-yeni ayrımı yok. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Hepimizin tek görevi var; Esenyurtluların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamaları için onlara hizmet etmek. Asla hiç kimseyi ötekileştirmeden, nasıl ki kendi aramızda öncelikle bu birlik ve beraberliği sağlıyorsak, sağlayacaksak Esenyurtlulara hizmet ederken de yine aynı şekilde birlik, beraberlik ve huzur içinde olmaları için her zaman örnek olacağız. Birtakım zorluklarımız vardı. Daha doğrusu oldukça zorluklarımız vardı. Ama bu zorlukları önemli bir şekilde disipline ettik. Daha düzenli, daha disiplinli ve daha mutlu bir şekilde yaşayacağız.

Esenyurt Belediyesi’ndeki çalışma arkadaşlarımızla daha sık görüşeceğiz. Birbirimizin derdine daha çok ortak olacağız. Birbirimizi daha çok dinleyeceğiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi daha çok artıracağız. Kendi içimizde bu beraberlik artınca doğal olarak Esenyurtlulara hizmet etme şansı bulacağız. Birçok zorlu süreçlerden geçtik. Kar yağdı, sel oldu ve tüm ekonomik zorluklara rağmen herkes özveriyle çalıştı. Bundan sonraki süreçlerde de yine birlik ve beraberliğimiz güçlendirelim, dayanışmamızı artırarak, bilgimizi, birikimimizi çeşitli eğitimlerle, motivasyonlarla artırarak daha nitelikli hele getireceğiz. Hizmetleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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